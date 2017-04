El Topo: El efecto dominó de un escándalo

TELEGUÍA RECOMIENDA

Este lunes un video colgado en Facebook por el español Sergio Maldonado, quien se desempeñaba como director y productor en la empresa Café Televisión (que ha realizado producciones como la teleserie La María y recientemente, estaba para estrenar La Fiera) , ventiló numerosos y serios señalamientos contra la firma para la que trabajó hasta hace poco, y contra su director, Héctor Alfaro.

El video se viralizó en las redes de la gente vinculada en el país con la actuación, la producción y el espectáculo, y no tardaron en aparecer los comentarios tanto de profesionales muy respetados en el área como de algunos que apenas están intentando abrirse paso en el mundo audiovisual del país, y que contaron con pelos y señales la afectación que habían tenido en uno u otro momento por los supuestos desmadres (para ponerlo en bonito y en general) de la empresa en mención.

Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario y no seremos nosotros quienes tomemos partido en esta situación, que ya se resolverá en las instancias correspondientes, suponemos.

Lo que sí queremos acotar es que esta experiencia debería servir para que actores, actrices y quienes persigan un sueño y un trabajo en este campo, entren con las reglas claras a cualquier proyecto, que se asesoren (el país es muy chiquitico y aquí todo el mundo sabe quién es quién) y que midan los riesgos a la hora de meterse en un proyecto del que eventualmente salgan lastimados por diversos flancos, desde sus billeteras hasta su estima profesional y personal.

Lo otro que nos dejó con el ojo cuadrado, fue la casi unanimidad de cuentos dantescos que empezaron a publicarse en redes. Si tanta era la cosa ¿por qué tenía que ser un extranjero quien apretara el botón que provocara el alborotado efecto dominó? Maldonado no se anduvo por las ramas y a partir de ahí –ahí sí– medio mundo se pronunció y sobraron las anécdotas y reclamos no recientes, si no incluso que datan de décadas atrás.

¿Por qué nadie había dicho nada al respecto antes entonces? La espinita que nos queda es si de verdad los ticos, asidos al bendito “pura vida”, seguimos siendo timoratos, blandengues y de aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Si había irregularidades en esta empresa, las cosas debieron ponerse sobre el tapete en algún momento. Ver ahora a todo el mundo despotricando nos provoca cierto dejo amargo porque, como suele ocurrir, tiene que ser un extranjero el que le ponga el pecho a las balas y, ahí sí, todo el mundo muy valiente, en manada.

De verdad, ojalá esta experiencia ayude a dignificar el trabajo de quienes se esfuerzan por surgir en este ámbito, pero que también colabore en encenderles las alertas y elijan con mayor criterio los trabajos que elijan. Así no tendrán que venir después a llorar sobre la leche derramada, sobre todo cuando, según los decires de muchos, la olla se venía rebasando desde hace varios años, más de 10, sin que hasta este lunes en la noche nadie dijera “Esta boca es mía”.

Sobre el ‘Melissagate’ (el otro escándalo que estalló este martes cuando trascendió que Melissa Mora estaba en una casa que había sido allanada por la policía ese día, al amanecer), no tenemos mucho qué decir. No sobre los hechos porque lo que sí dijo el OIJ, es que se detuvo al individuo que buscaban los oficiales y que los demás presentes en la vivienda, no eran personas de interés para la policía.

Canal 7 realizó las averiguaciones correspondientes y, tras concluir que Mora no había incurrido en ningún delito –esto verificado con los entes judiciales correspondientes– todo siguió con normalidad y Mora continúa en Tu cara me suena. Lo que no se puede ni debe tolerarse, bajo ninguna circunstancia –ni siquiera en estados alterados– es que la muchacha corone un día tan complicado con un desafortunadísimo post en Instagram (lo borró unas horas después), impublicable en esta columna por grosero y por grotesco.

Esta muchacha vive sometida a una pretenda presión social por tener años de haberse convertido en la enemiga pública más gratuita que uno recuerde en la historia del país. Pero no puede ponerse “pa' que le den” posteando unas líneas que no la reflejan como la persona educada, más bien callada, que nosotros conocemos.

En vista de todo lo anterior, Mora debería tratar de bajar un poco el perfil y hacer una introspección para que, antes de que se calme todo, se calme ella. Que busque un coach, que se olvide de la intensidad en redes, que le baje unas tres rayitas al escándalo (del tipo que sea) y, muy por sobre todo, que nunca, nunca nunca ella o quien sea que le maneje las redes sociales, se vuelva a mandar con un exabrupto de esa calaña. Por lo pronto, le pasamos otro volado a ver si sale de esta racha, no es de curanderos, pero decían las abuelas que no hay mejor antídoto para el mal de ojo o para las seguidillas de infortunios: vea Meli, tiene que bañarse con caldo de hojas de ruda y frotarse el cuellito por las noches con enjundia de gallina; de fijo todo lo consigue en su hermoso San Ramón y, si no, nos avisa, que en Turri hay de todo y más.

Ahora que trascendió la renuncia de Douglas Sánchez al programa Giros , nos parece que en Repretel deberían considerar el regreso de Sergio González, quien salió de la empresa por causa del cierre de Contámelo todo pero que ya estuvo en Giros y tanto en uno como en el otro espacio, quedó patente que tiene un gran tino y encanto para llegarles a las señoras, parte del público meta de este programa. Por ahora, Sergio anda disfrutando los goces de Europa, en un ride de introspección que, a juzgar por las fotografías, le ha sentado muy bien. No sabemos si es eso o la contentera de que ya en dos aeropuertos lo han confundido con Luis Fonsi. ¡Qué toque!

Esta semana se terminó de grabar la película Despertar , de Soley Bernal y que marca el regreso del actor nacional Rafa Rojas (radicado en México), al oficio que lo dio a conocer en todo el continente y más allá: el de actor.

Cuentan que las extenuantes jornadas de trabajo (demoraron un mes sin un solo día libre, incluida la Semana Santa) fueron alivianadas en mucho por la forma tan profesional y jovial de ser de Rojas, quien acopió su buen humor y don de gente para cargar de buenas vibras a todo el mundo.

El actor ha tenido un abrupto cambio de ‘look’, empezando por el montón de kilos que ha perdido desde un mes antes de que empezaran a grabar, descenso que ha continuado gracias a su férrea voluntad: como no puede comer carbohidratos, el domingo 15 de abril, día en que cumplió 56 años, sus compañeros le celebraron con tremendo queque y él estuvo feliz y agradecido, pero simplemente no probó ni un pedacito de pastel. “Hay que hacer lo que hay que hacer, nada más. Si mi personaje necesita que yo esté en forma, nada más se hace, no se piensa”, ha explicado Rojas cuando se le pregunta por su fuerza de voluntad.

La modelo y futura odontóloga, Lola Wright afirma estar viviendo la mejor etapa de su vida: el pasado 7 de abril nació su hija Leah. Lola se siente realizada con esta llegada que a sus 23 años ha asumido con gran madurez. La esbelta morena contó que su muñequita nació en el Hospital México y que el parto fue por cesárea, a pesar de lo delicada de la intervención Lola está repuesta disfrutando de su maravillosa maternidad; a menos de un mes del nacimiento de la pequeña dice haber perdido 10 kilos.

Lola y Leah están siendo consentidas por la pareja de Lola (que prefiere mantenerse de bajo perfil) y por Sarita Cabrera, la orgullosa abuela. Uno que no se cambia por nadie, es el director técnico y exfutbolista, Mauricio Wright, según Lola, su papá –quien se estrenó como abuelo primerizo– trata de visitarlas todos los días, cuando se le dificulta llegar a la casa, no falta la llamada para saber cómo están sus princesas y para pedirle a Lola videos de su hermosa nieta.