El Topo: Una apuesta muy interesante

Esta sí que no la vimos venir. La gente de DestinosTV se anotó un hit con el fichaje simultáneo de la recién despedida de 7 Estrellas , Miss C.R. 2014, Karina Ramos, y la expresentadora de Combate y futura aspirante a Miss C.R. 2018, Natalia Carvajal. Aparte de lo llamativas y mediáticas que son ambas muchachas, las dos ya tienen su buen cartel –horas televisión–, pero no tanto como para parecer “quemadas” o cansonas.

La juventud de ambas –así como su belleza, hay que decirlo– es otro punto a favor, pues el espacio dará un viraje a la forma en que han venido realizando el ya icónico programa de viajes, durante los últimos 16 años.

Con el fin de cambiar y evolucionar DestinosTV pretende aprovechar que ambas muchachas son influenciadoras en redes sociales y eso les confiere una mayor posibilidad de penetración a las nuevas generaciones. “La idea es transmitir las experiencias de los presentadores cada vez que visitan un lugar. En los últimos 16 años hemos trabajado principalmente con guiones que los presentadores repiten frente a la cámara, y ya no queremos eso”, dijo el gerente general de la empresa, Mauricio Cortés, días atrás.

El contrapeso de las muchachas es el experimentado Enrique Quique Rodríguez, todo un señorón de las cámaras y que está en su segundo período como presentador de DestinosTV.

Ahora bien, todo muy bonito peeerooo en guerra avisada no muere soldado y, si bien la fórmula pinta muy bien, cada quien tendrá que ajustar tuercas internas para controlar su genio –o su ego–, pues está dicho que este país es muy pequeño, todos los encuentros quedan registrados pero aún más los desencuentros, entonces esto se llama un chilillazo preventivo para que este trío le saque el jugo a la bonita oportunidad de reinventar DestinosTV, sin que haya daños colaterales en el intento.

La misión de este canal es realmente relevante, como país turístico, y también estamos urgidos de rostros frescos y talentosos. Entonces, si se logran “avenir” (como dicen los abuelos), esta alianza será ganar-ganar.

¡Qué vivillos en la Fedefútbol! Resulta que un fiebrazo de esos de las estadísticas y los números, periodista de este diario, se percató de que el mismo día que Celso Borges cumplió sus 100 encuentros con la Tricolor –hecho que fue celebrado con gran pompa en el juego contra Trinidad y Tobago–, otro titán de la Sele estaba llegando a su propia centena de juegos: nada más y nada menos que Michael Umaña.

Una consulta de La Nación activó la alarma y, después de recurrir a las máximas autoridades de las estadísticas y de revisar cuadernos con viejas anotaciones y googlear datos y más datos, se descubrió que este diario tenía razón, se hizo la corrección y venga toda la buena onda y celebración para Umaña. Sin embargo, por ninguna parte leímos que la Fedefútbol esa se la había dejado pasar por la horqueta: dieron la noticia como si ellos se hubieran percatado solitos. Qué feo chiquillos, un mero detalle pero diay, tarjeta roja por no dar el crédito correspondiente al que se despabiló con semejante dato aquí en Grupo Nación.

Medford dulcititico: el pasado martes, bien puntual a la hora de apertura del local de Los Paleteros de Real Cariari (los creadores de La Churchilleta) vimos a Hernán Medford de primero en la fila. Hernán se caracterizó por su amabilidad de siempre pero también por haber comprado algunos encargos. No cabe duda de que está poniéndole mucho dulce al sabor del triunfo de su equipo. Ahí se dio lujo viendo las paletas y escogiendo los sabores para llevarse.

Este Topo lo dijo y por fin se cumplió: Sergio González debía estar en Giros , y al parecer después de negociar, se logró que el joven periodista alajuelense se reincorporara a Repretel, ahora en la revista. Por cierto, cuando Sergio puso en su Facebook que volvía, las doñitas se pusieron como locas, más de una dice que verá el matutino del 6 para ver al muchachón. Pero nos cuentan las malas lenguas que al manudo le robaron el corazón y que anda como en las nubes de felicidad... ¿Que será?

Visitantes de lujo: Costa Rica es un país sumamente atractivo para celebridades de Hollywood, esas que algunos llaman el verdadero “jet set” internacional. Y a pesar de que a muchos les gusta mantener un bajo perfil durante su paso por nuestras tierras, este Topo supo que el reconocido cineasta y ganador del Óscar, Sir Ridley Scott, ha visitado el país en compañía de su guapísima y elegante esposa, la costarricense Giannina Facio. La fotografía adjunta, que es de lujo para esta sección, fue tomada en el Juan Santamaría. Con ellos aparece el siempre educado abogado Raymundo Macis, últimamente alejado de las redes sociales debido a sus múltiples ocupaciones y a su vehemente deseo de dedicarse a la función pública eventualmente.

Otro exCombatiente anda por los pasillos de canal 7. A Randall Casanova se le ha visto los últimos días en la televisora de La Sabana. Este Topo supo que el guapetón derrochará sensualidad en una de las coreografías de este domingo en Tu cara me suena . No es de extrañar, recordemos que hace unas semanas, otro exparticipante del desaparecido programa de Repretel atrajo miradas y suspiros desde el mismo escenario donde acompañó dos presentaciones de Vanessa González.

Mucho se habló la semana pasada sobre el debut musical del estilista y figura de redes sociales, Alex Badilla, quien decidió probar aguas con la cantada y lanzó el tema Voy a brillar . Como todo lo que hace el joven ramonense, la pieza se tornó viral en Spotify y en menos de 10 días ya pasaba las 60.000 reproducciones en esa plataforma de música en línea.

Cierto que para gustos los colores y no dudamos que sobrará quien defienda a Alex como cantante, pero por ahora no será este Topo. El canto no es algo que se le da para nada al muchacho y se nota a leguas que su voz recibió más ayuda de la cuenta en la mesa de grabación. Pero bueno, para bien o para mal, Alex es uno de los nuevos artistas costarricenses más escuchados y eso no es un logro menor. Queda por ver si su carrera artística alza el mismo vuelo que su perfil de influencer .