El Topo: Rafa Rojas, gran anfitrión

TELEGUÍA RECOMIENDA

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Esta semana trascendió el regreso del actor Rafa Rojas al oficio que lo dio a conocer en todo el continente y más allá, la actuación, pues tras casi 20 años de retiro voluntario, aceptó un protagónico en la película nacional Despertar , de Soley Bernal. El caso es que con la reaparición de Rafa más de uno desempolvó el álbum de fotos y así viajamos en el tiempo dos décadas exactas.

En 1997, como lo hizo en varias ocasiones en México, Rafa Rojas invitó a Joaquín Alvarado y Harold Quesada, quienes formaban parte del hoy extinto Multivisión de Costa Rica Canal 4, cuando era parte de la familia Vargas.

Es así como los entonces veinteañeros (y flaquillos) Quesada y Alvarado grababan especiales de televisión para Canal 4 dentro de los sets de Televisa y en locaciones externas. De hecho, en aquella ocasión los invitó a una obra de teatro en la que compartía créditos con Saúl Lizaso, entre otros.

El otro cuento involucra a la Selección Nacional de 1997 y tiene que ver con aquel partidazo que se jugó en el Azteca, con marcador de 3-3, pero que no bastó e igual el país quedó fuera de la Copa del Mundo Francia 98, debido al resultado entre Jamaica y El Salvador.

Espléndido a más no poder, Rafa invitó absolutamente a todo el equipo a su casa, pero finalmente solo fueron unos cuantos: Jeaustin Campos, Hernán Medford (no aparece en la foto pero ahí estaba), Erick Lonis, Paulo Wanchope y Ronald González (triple puntaje para la foto porque de verdad que fueron tiempos pasados: por ahí se sabe de más de uno que otro pereque que provocó distanciamientos entre lo que vendría a ser este club de compas seleccionados de antaño).

Pero bueno, la Tricolor se devolvía al día siguiente y aún así, tras haberles ofrecido todo tipo de manjares, bebidas, etc., Rafa invitó a los muchachos a tomarse alguito a un restaurante de trasnoche. El problema del transporte lo resolvieron muy fácil, aunque es una imagen impensable: Rafa tenía un pick up y los jugadores se repartieron entre la cabina con el conductor, y el cajón del carro. Así viajaron de noche por medio Distrito Federal, una anécdota que ahora, ya más maduros, les para un poco la peluca pero también les evoca buenos recuerdos y muchas risas.

Con estas dos historias se puede entender por qué Rafa Rojas es tan querido, dentro y fuera del país, y a pesar de todo el tiempo que estuvo fuera del ojo público.

Cada vez que este Topo ve a la cantante Xiomara Ramírez, sobrina del mítico líder de Los Hicsos, Gerardo Ramírez, se va de espaldas. Esta semana me la topé en el evento Chica Hooters, que se realizó el martes en el restaurante de San Pedro.

Ella participó en el programa Nace una estrella , en el 2009, y siempre se caracterizó por ser la muchacha gruesita, con un voz potente que enamoraba a quien la escuchara. Hace un tiempo se dio a la tarea de ponerse un poco más en forma y sin duda que lo logró, pues es otra. Eso sí, hay que decirlo, el cambio le favorece, pero igual siempre ha sido muy linda. He dicho.

En una entrevista con La Nación , Vanessa González, participante de la tercera edición de Tu Cara me Suena contó que su vida está edificada sobre los cimientos de la música, usamos esta metáfora porque la cantante profesional también es arquitecta. Esta joven de 33 años ha sorprendido por su gran versatilidad musical: puede ir desde el más sentido bolero hasta el más oscuro rock electrónico. Como si eso no fuera suficiente, la linda muchacha no lo piensa dos veces para poner un poco de humor cada vez que en TCMS van a corte comercial. Ahí el público del Marco Picado ha agradecido enormemente las intervenciones de Vanessa cantando los más emblemáticos temas del reggae . Esta chiquita tiene que aprovechar la gran ventana que le está dando el programa, pues mostrar su versatilidad sin duda le va a abrir más puertas.

Emprendedora: Esta semana vimos las redes sociales de la guapa expresentadora del desaparecido Combate , Marianela Valverde, llenándose de belleza y buenos comentarios. El motivo: la guapa modelo lanzó By Nela, su propia línea de trajes de baño con la sensualidad que siempre la ha caracterizado. Qué viva el emprendimiento y las ganas de salir adelante. Nela ya tenía una microempresa de productos saludables, y como la muchacha es celíaca (intolerante al gluten) se las ingenió y de un problema creó la solución.

Con el cierre del programa Contámelo todo , Sergio González, quien fungió como presentador y productor del espacio, perdió su trabajo. Con 24 años, el alajuelense había logrado posicionarse en el corazón de cientos de amas de casa que lo seguían, querían y chineaban desde que trabajaba en Giros . Sergio nos contó que por el momento se va de viaje por Europa para regresar renovado. Ojalá y las puertas de algún ambicioso proyecto se le abran a este joven que está lleno de talento y de ganas de crecer como profesional.

Otra que se quedo con las ganas fue la polifacética Jill Paer. La cocinera de platillos saludables tenía tan solo 15 días de trabajar fija para el talk show . Lo bueno de esta experiencia es que Jill probó de lo que es capaz. Por suerte y como es característico en ella, cuando se le planteó la oportunidad de trabajar para Repretel ella puso muy en claro en Teletica que quería continuar con su programa Qué rico, que se transmite por XPERT TV. Como decían las abuelitas: no hay que poner todos los huevos en una sola canasta.

La reconocida actriz y más recientemente cantante mexicana Ivonne Montero se dio una escapadita a Tiquicia hace unos días y como a este topo no se le va una, tuvimos acceso a unas fotos de la guapa azteca en plena gozadera. Resulta que vino como la invitada de lujo del programa Turismo VIP (se transmite los sábados por Extra TV 42), y que es producido y conducido por la recordada y querida Miss Quéjese, Gabriela Chaves.

La cosa es que la actriz, quien luce un espectacular cuerpazo, sacó unos días para visitar Guanacaste y Sarapiquí, participó de un evento conocido como el parrillero más feliz del mundo y hasta fue cocinera por un día del Casino Fiesta en Alajuela. La trigueña dejó muy buena impresión entre los ticos, que la reconocieron por su papel protagónico en la novela El Señor de los Cielos y se acercaron a saludarla. Además es la portada de este mes de la famosa revista para hombres Playboy.