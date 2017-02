El Topo: Nancy Dobles toma a ‘Bollywood’ por los cuernos

TELEGUÍA RECOMIENDA

Multifacética, inquieta y viviendo una etapa muy intensa y productiva; en ese plan está la conocida presentadora de canal 7, Nancy Dobles, quien acaba de culminar con buen suceso su último gran reto: actuar en la primera película tipo “Bollywood” hecha en Costa Rica y la verdad lo hizo bastante bien.

Esta escuela de cine (entre otros elementos) fusiona exóticos bailes, vistosas coreografías, espectaculares escenas de acción y, por supuesto cine de calidad; eso sí, es diferente al que usualmente consumimos por estos lados. A “La negra” (como cariñosamente le llaman sus compañeros de Teletica a Nancy) la vimos radiante y muy feliz de presentar este proyecto cinematográfico este lunes en Cinépolis, Terramall, donde estuvo acompañada por varios de sus coprotagonistas, por miembros de la prensa, farándula, amigos y, por supuesto, de su novio, el periodista Ignacio Santos Pasamontes.

Varios medios de la India están alabando la gran calidad técnica que adelanta el filme, así como el hecho que desde Costa Rica se está haciendo cine con el mejor estilo “Bollywood”. Incluso algunos están solicitando que el elenco principal (conformado por Prabhakar Sharan, Nancy Dobles y Mario Chacón) visite la India para conocerlos mejor como personas y profesionales y conversen del proyecto costarricense.

Siguen las buenas noticias que han venido dándose, en los últimos años, para la producción cinematográfica nacional.

A muchos les enchilaron los ojos al ver, en días pasados, una foto del exjugador Wálter Paté Centeno, emblema saprissista, enfundado nada menos que en una camiseta de Liga Deportiva Alajuelense.

Pero todo tiene una explicación en la vida y resulta que Centeno había apostado con su homólogo en el equipo manudo, el emblemático Mauricio Chunche Montero, a que el que perdiera en el clásico antepasado tenía que salir públicamente ataviado con la camiseta del equipo rival.

Si casi nos quedamos pipiriciegos al ver a Paté de manudo. Lo cierto es que no nos podemos imaginar lo que hubiera ocurrido si el Chunche hubiera perdido la apuesta (¿ Chunche vestido de morado? Eso sí es inimaginable).

Los chefs descamisados en la tevé criolla podrían empezar a hacer tendencia. El lunes pasado tuvieron como chef invitado en Giros , canal 6, al joven Dagoberto Artavia, quien preparó un lomo de cerdo relleno con manzana verde.

Con 22 años, Dagoberto es un avanzado estudiante y ya se ha desempeñado como chef en importantes cocinas. Aplaudimos la iniciativa de Giros de abrir espacios a jóvenes talentosos que están con deseos de compartir sus conocimientos con el gran público. Dago es un muchacho simpático y de agradable figura ya que también se ha desempeñado como modelo.

Uno muy, uno muy, ahora que están de moda los chefs guapos y atléticos, es muy probable que Gastón Carrera, productor general de Repretel, le ponga atención a este chef que podría ser fichado para otro tipo de programas. Por el momento Dago estará como chef invitado una vez por mes, pero sería bueno que salga con más frecuencia, como una vez por semana. Ahí les dejamos el volao.

De una metida de escarpines en redes sociales líbranos Señor. Ya lo hemos dicho una y mil veces: antes de escribir un post hay que acopiar prudencia, máxime si es una figura pública la que está detrás del monitor.

Leonora Jiménez tuvo tremendo sáfis cuando llamó “gordita” a la representante de Canadá en Miss Universo y, como era de esperarse, se ganó centenares de críticas, a las que ella tuvo que responder con un video en el que ofreció disculpas y dio explicaciones que bien se habría ahorrado de haberse detenido a pensar lo que iba a escribir, máxime tratándose de un tema tan delicado.

Sin embargo, no había terminado de enfriarse ese incendio cuando vimos a muchos de los que lapidaron a Leonora, burlándose de “la pancita” que se le veía a Lady Gaga en el show que protagonizó el domingo en el Super Bowl. Esta atinada observación la hizo el periodista de Repretel, Cristian Tristán y nosotros nos dimos a la tarea de corroborarlo. Efectivamente, decenas de los que se le fueron encima a Jiménez por decirle “gordita” a Miss Canadá, estaban despedazando ahora a “la gordita” Lady Gaga. ¿Entonces? Incoherencia e hipocresía total.

Nos gustó mucho el arranque de Melissa Durán en su regreso a la televisión, ahora al frente de Contámelo Todo . Carla Castro se retiró del espacio por razones personales y de inmediato a los de La Uruca se les encendió el bombillo y se trajeron a quien fuera uno de los rostros más reconocidos de ese canal tiempo atrás.

Melissa se mueve como pez en el agua; además, la muy bandidilla parece que sospechaba su regreso a las canchas televisivas porque está más bonita que un milagro, muy fit, muy cuidada, muy linda. También nos gusta que a ese espacio se le ha ido quitando el tono lastimero que usó al principio: ahora el espectro de temas es mucho más amplio y, aunque aún tratan historias de drama humano y heroísmo, también incursionan en estilos de vida y otro tipo de relatos. Muy bien el viraje en todo sentido.

Una de las cuentas de Facebook más pintorescas (aunque también se aprende bastante) es la del exárbitro y ahora comentarista de televisión Ramón Luis Méndez.

Siempre despachado para hablar, Méndez postea denuncias, críticas arbitrales y comentarios de la jornada que, por supuesto, encienden a la fanaticada. A pesar de tratarse de un tema tan recalcitrante como es el fútbol, los posts de uno y otro lado se mantienen en su mayoría del lado de la cordura y a veces, hasta de la guasa. En todo un personaje en las redes se ha convertido este Ramón Luis Méndez.

Siempre con el tema del fútbol, insistimos en ponderar la excelente vitrina para conocer de primera mano las vidas fuera del deporte de nuestros futbolistas y otros deportistas destacados en que se ha convertido el espacio 'Los Legionarios', que se transmite en Canal 7 y en TD+. Hace una semana, por ejemplo, delantero Jairo Arrieta --actual jugador del New York Cosmos-- desgranó detalles de su infancia y adolescencia, marcadas ambas por el alcoholismo de su papá y otros problemas que pudieron haber descarrilado la vida del muchacho, pero él se mantuvo firme y, asido al deporte, logró salir adelante y convertirse no solo en un futbolista destacado, si no en un hombre de bien.

'Los Legionarios' ha llenado un espacio que se estaba cayendo hace rato en la televisión nacional. La realimentación constante de sus redes sociales, con material novedoso y hasta anecdótico, hace que ese espacio se vuelva de consumo obligatorio para quienes amamos el fútbol y admiramos a los exponentes relevantes nacionales de este u otros deportes.

De verdad que Costa Rica es una comarca, y en este sentido no lo decimos para mal, todo lo contrario. Sorprendió un post de la expresidenta Laura Chinchilla, en la que les agradece a Choché Romano y Yiyo Alfaro la serenata que le ofrecieron en su casa los muchachos de `Un show de huevos´.

"Hace una semana, en una tranquila noche de viernes con mi familia y amigos que nos visitaban, recibí esta particular serenata. La originalidad de la composición los acreditará para los Premios Grammy 2017 ¿No lo creen ustedes?", posteó doña Laura y acompañó su frase con ese bonito video donde aparecen los serenateros haciendo su faena mientras la familia y amigos de la expresidenta (incluido su hijo José María y los amigos de este) disfrutan en un ambiente alegre y relajado. Eso sí, Yiyo y Coché se condujeron con calidez pero respeto, nada de chistes pasados ni mucho menos.

Nos preguntamos ¿habrá otro país en el que un programa de televisión pueda aparecerse así como así a la casa de un exmandatario y departir con ella y su familia sin estar rodeados de un equipo de seguridad?. Lo dudamos. E insistimos: a veces se siente muy bonito conservar aún el candor que nos caracterizó como país en la Costa Rica de antaño. He dicho.