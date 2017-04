El Topo: Melissa Mora, tras de cuernos, palos

TELEGUÍA RECOMIENDA

El domingo pasado, en Tu cara ne suena , cuando Melissa Mora hizo la parodia de El último adiós , de Paulina Rubio, le puso énfasis a la parte que dice: “por las buenas soy buena, por las malas, lo dudo”. Aquello fue más bien una sentencia para un conocido cercano, que abusó de la confianza y le robó un reloj Rolex de gran valor económico y sentimental.

Al cierre de esta edición, Melissa estaba dando tiempo a que la persona le devolviera la joya. De lo contrario, pondría la denuncia ante la instancia correspondiente, especialmente porque no es la primera vez que le pasa algo así. “Estoy dolida con un ‘amigo’ quien se valió del cansancio que me generan los ensayos y presentaciones y se llevó mi Rolex, que es color rosado y tiene un código”.

“Me duele porque es un regalo de una persona muy especial en mi vida. Espero que me lo devuelva y si a alguien se lo llegan a vender, sepa que es robado y podrían ser acusados como topadores”. Pobre Melissa, tras cuernos y palos que recibe en las redes antisociales, ahora hasta sus cercanos la traicionan. Esta semana, como no hay edición de Tu cara me suena , Melissa le dedicó la misma canción al quien ella consideraba su amigo: “Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas; aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone… no lo haré”.

A nadie le cabe duda de lo hermosa que es Montserrat del Castillo. Sin embargo, ella insiste en hacerse retoques por aquí y por allá y la verdad es que se ve muy bien, marcada y definida con un cuerpo que parece escultura de mármol. Sin embargo, no debe olvidar que el culantro es bueno pero no tanto.

Precisamente la semana anterior subió en sus redes sociales varias fotografías de un trabajo de remodelado en 3D que le están haciendo en una clínica de Escazú donde tienen un montón de aparatos para esos retoques. El Dr. a cargo, Gilberto Rojas, le dedicó un bonito texto y también subió una foto autorizada por Montserrat en la que, aún estando desnuda, no se le ve nada fuera de lugar.

Sin embargo, al parecer en el canal le jalaron el aire porque minutos después ella le pidió a Rojas que eliminara la foto en cuestión, tomada por Esteban Vargas, por un asunto de imagen, pues el espacio en el que ella sale es de corte familiar. Al final eliminaron la foto y pusieron otra de ella, bien tapada con un vestido largo.

Ya que estamos en esto de los retoques, les cuento que casualmente me encontré con la chef y bailarina Doris Khon, quien andaba la cara llena de moretes y cuando le pregunté si había tenido un accidente o se había caído bailando con Michael Rubí, me informó que se había puesto en las manos de un cirujano plástico de confianza que le estiró la piel de su rostro para eliminar algunas arrugas y unas patillas de gallo.

Me gustó la forma en que ella enfrenta estas ayudas médicas tan usuales en estos tiempos. Me alegra que no se esconda ni invente cuentos. Doris es una mujer llena de vitalidad, simpática, enérgica, creativa y muy querida. Y por lo visto, auténtica y honesta como ella sola. De fijo pronto se va a ver más bonita que un milagro.

Iván Barrantes, el reconocido estratega político que se ha vuelto un personaje obligado cuando de arenas electorals se trata, parece tener los astros bien alineados, pues en lo que va del año las ha ido pegando de todas, todas: fichado en Honduras por el candidato Luis Zelaya, del Partido Laboral, logró un tremendo levantín y metió al candidato en la lucha por la presidencia de ese país. Luego, contra algunos pronósticos, se empecinó en la certeza de que Antonio Álvarez Desanti ganaría la convención del PLN y, bueno, tal cual.

Peeerooo todo está bien repartido en la vida y como que en la parte de cábalas futbolísticas, Barrantes no la pega. El estratega fue visto, mondo y lirondo, muy compuesto y seguro del triunfo, bien enfundado en una camiseta de Herediano durante el juego contra Cartaginés, el sábado antepasado. Por sus ocupaciones recientes en el ruedo electoral, Iván va poco al estadio, con tan mal tino que ese día se convirtió en el gato negro del equipo florense, que llevaba años sin perder contra los brumosos en su estadio.

Lo bueno es que el propio domingo, el técnico de Cartaginés, Jeaustin Campos, gran amigo de Barrantes, se dio a la tarea de conseguirle camisetas de todos los equipos rivales, con el gran favor de que asista a los juegos de Cartaginés, eso sí, por supuesto, ataviado con la chema del equipo contrario. Ve vos. Capaz que no va a haber necesidad de que los brumosos desentierren al muñeco.

Eloy Mora, reconocido actor y fotógrafo de rompe y rasga, se llevó tremendo susto la semana pasada por un quebranto de salud que incluso lo llevó directo al hospital San Juan de Dios. Luego de varios análisis se le diagnosticó una úlcera estomacal sangrante, lo cual habría provocado que el artista sufriera varios desvanecimientos que, lógicamente, le pararon la peluca a él y a sus allegados.

Este lunes aprovechó las redes sociales para informar a sus seguidores de su estado de salud, amén de que estuvo acompañado por su esposa, la actriz Karina Conejo y la hijita de ambos, Fiorella. El vacilón es que ya más recuperado, aunque igual internado y con dieta blanda, contó que al menos estaba súper entretenido viendo en Netflix la serie inglesa Black Mirror . Al cierre de edición, Mora permanecía internado, esperamos que ya para este domingo de resurrección esté con toda la pata y, también, con todas las precauciones y prevenciones para que no se lleve otro susto de ese calibre.

En la cuarta gala de Tu cara me suena ( TCMS ), Christian Gómez, Tapón, ganador de la segunda temporada del formato de Teletica fue el invitado especial. El cantante hizo una interpretación doble en la que cantó el tema La bicicleta de Carlos Vives y Shakira.

En una cápsula del programa el artista reiteró su agradecimiento por la oportunidad de haber participado en TCMS, ya que actualmente sus presentaciones basadas en las imitaciones son una fuente importante de ingresos para él y sus familia. El año anterior, Tapón había contado que, tras su participación en el programa de imitaciones, varias iglesias evangélicas que antes contrataban sus servicios le cerraron las puertas. Actuando siempre firme con sus creencias y consciente de su talento, Tapón siguió adelante y actualmente le está yendo muy bien. Nos alegramos demasiado por este talentoso y trabajador muchacho.

La matazinga de prudencia y hasta de neuronas en redes sociales parece imparable. En todos los contextos y en todos los rincones del mundo, al punto de que uno se pregunta hasta dónde llegará este desastre. Esta semana fue el cómico Alex Costa, el popular Juanca Galindo, quien tuvo que apechugar con tremendo trago amargo mientras se encontraba de vacaciones en Marruecos junto a su familia.

Costa, en el personaje de Galindo, subió un divertido video en el que viajaba sobre un camello junto a su hijita, y entre ambos armaron un vacilón sketch que nos desternilló de la risa a muchos... hasta que a alguien se le ocurrió tildar a Costa de "pedófilo" ahí mismo, en un comentario del propio post del humorista.

Por supuesto, las airadas reacciones de Costa y de centenares de allegados se multiplicaron en minutos en contra de semejante afrenta, y sobraron por supuesto los abogados que se ofrecieron a llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

Las últimas consecuencias, hasta donde sabemos, fue que un par de horas después el autor del tenebroso post se disculpó públicamente en Twitter y Facebook por haber realizado un comentario "destinado y desproporcionado", y aparentemente, se metió por un huequito y ahí se quedó toda Semana Santa, pues desactivó sus cuentas, al menos mientras pasaba la tremenda tempestad.

Sin embargo, si bien el nombre de Costa y familia quedaron incólumes, el mal rato no se los compensa nadie, el señalamiento que se le hizo es una de las barbaridades más grandes de las cuales se pueda acusar a un ser humano, por dicha quedó claro que se trató de una actitud aberrante por parte del autor de la ofensa. Por su parte, la ligereza le debe haber costado al ofensor unos días bien fregados, como quien dice, a la pura bulla se echó a perder la Semana Santa y ahí queda en la memoria colectiva de muchos que guardamos su nombre y apellido, para peores, un apellido muy particular y difícil de olvidar.

¿Con qué necesidad hace alguna gente estas barbaridades? PIENSO, LUEGO TECLEO, hemos dicho una y mil veces. Muchos parecen no aprender, y las consecuencias no son otras que perder-perder: en estos casos pierde todo el mundo, incluidos nosotros que nos sentimos profundamente indignados por la barbarie que se cometió contra el buenazo de Costa y su familia, quienes lo último que esperaron a la hora de subir el simpático video, fue que alguien osara interpretar e interpelar, sin reparo alguno, su propia (e insistimos) aberrante conclusión.

Como para irse a vivir a Alaska unos tres meses a ver si nos desintoxicamos de tanta estupidez mezclada con maldad, he dicho.