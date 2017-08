El Topo: Jorge Luis Pinto, una innoble jugada

La semana pasada, se nos rompió el corazón al ver (diseminado prácticamente por todo el continente y más allá) un video familiar íntimo que exponía un incidente entre el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, su hija Verónica y el esposo de ella, el congresista Andrés Felipe Villamizar.

Más allá del debate sobre si el asunto era de interés público para los medios de comunicación, el audiovisual fue de dominio público en un tris. Uno puede estar de acuerdo o no con él como profesional del fútbol, pero en este caso, lo único que vimos fue lo que el propio Pinto declaró a los medios, en un comunicado de prensa lleno de franqueza y cuyo título lo decía todo: “Fue la actitud de un padre desesperado”.

Esta vez, antes de que don Jorge Luis se pronunciara al respecto, en la gran cantidad de comentarios que leímos en distintos medios de prensa de todo el continente, hubo un gran consenso --hasta en la gradería de sol más brava que suelen ser los comentarios anónimos en redes-- que se solidarizaron con el técnico.

Dichosos aquellos que no han vivido nunca un episodio de violencia intrafamiliar, o una situación difícil, traumática, que llegue a extremos como el que nos ocupa.

Lo cierto es que fuimos miles los que nos pusimos en los zapatos de Pinto y fue poquísima la gente que no coincidió en que aquello no fue una agresión, sino, efectivamente, la acción de un padre desesperado.

Esperamos de corazón que esta situación se resuelva, como suelen resolverse los problemas familiares, tarde o temprano, y que este trance solo sea un trago amargo en la vida de esta familia.

Duele el doble recordar la visita de este diario a Pinto y su familia, cuando vivían en el país en el año 2005. Verónica tenía 17 años y Jorge Luis, 12, y fue más que patente la sólida relación que padre e hijos sostenían (Lea la entrevista completa en nuestro sitio web).

Los medios también fuimos testigos, durante el Mundial Brasil 2014, de cómo Verónica se mantuvo siempre como el soporte vital de su papá, una relación de cómplices que se aman como lo que son.

Así que desde estas páginas enviamos un abrazo solidario a don Jorge Luis, casi todos hemos pasado por este tipo de situaciones, pero no todos tenemos un esbirro en la familia, capaz de filtrar una situación así.

Principalmente, deseamos que los corazones de todos se recompongan, sobre todo porque en el medio está el primer nieto de don Jorge Luis, quien tiene nueve meses de edad. Recordamos cómo Pinto habló, en aquel ya lejano 2005, sobre el día que se ampliara su familia. Esta fue la pregunta... y esta fue su respuesta:

--¿Cómo cree que va a ser como abuelo, en el futuro?

--Una madre.

El género de la entrevista televisiva, tan venido a menos en el país, demuestra que sigue tanto o más vigente que nunca.

Entre tantísimo video viral y la abundancia de la telebasura que ha terminado por seducirnos (estos Topos pasan en un puro colerón viendo a las Kardashian, pa’ qué decimos que no, si sí), hemos descubierto entrevistas que aportan, enriquecen y son tremendamente reveladoras.

Es el caso de El lado humano de la fama , que transmite la cadena Telemundo y que recientemente presentó una radiografía del experiodista de CNN en Español, Ismael Cala, y que nos tocó profundamente al escuchar las humillaciones de las que fue objeto cuando salió de Cuba y empezó a trabajar como mesero (oficio del cual, al día de hoy, él se siente muy orgulloso).

En fin, la entrevista se encuentra fácilmente en Internet y quien quiera consumirla, posiblemente obtendrá un rato de mucho provecho. La queja aquí, o más bien la chinita, es para los dos principales canales de televisión del país, Canal 7 y Repretel. ¿De verdad no es factible retomar un espacio como Las paredes oyen , incluso, con el mero mero Édgar Silva a cargo?

‘Las paredes oyen’ y los números hablan; los medios de comunicación en el mundo están atravesando una situación muy complicada y eso es de conocimiento público, pero nunca está de más valorar la reinserción de un espacio de este tipo pues, como ya se demostró en la temporada inicial, entrevistados e historiones es lo que sobra en este país. He dicho.

Hay gente que se pone para que le den, como dice el dicho popular.

Nosotros defendimos desde estas páginas la prudente forma en que se habían conducido Viviana Calderón y su esposo, Juan Lizano, en medio de su reciente separación matrimonial, que ha sido objeto de cotilleo en redes y en diversos medios.

“El arte de comer callao”, titulamos la semana pasada esta columna, pero no contábamos con que apenas un par de días después sería la cuñada de Viviana (la hermana del esposo), quien soltó la sopa y se puso a darle explicaciones y detalles de la supuesta infidelidad de la conductora de Buen Día a quien quiso escucharlas. Vale más que al final aclaró que quiere mucho a Viviana y que solo estaba saliendo a defender a su hermano. Sias tonto , diría el pachuco... Una vez más: de las imprudencias en redes, líbraños Señor.

Este es un país muy pequeño y por eso celebramos el talento y la reinvención de quienes ya están en la palestra.

A Roque Ramírez, del elenco de Pelando el ojo pero quien empezó a labrarse una carrera él solito desde hace 25 años, con su famoso payaso original, Billy Pecas, le enviamos un aplauso de pie por la forma no solo en que ha posicionado al simpático y a la vez “caemal” Misael, sino por la novedosa forma de mercadearse, ahora semana a semana con un “video viral” (así lo llama él mismo), pero que –no es cuento– se vuelve viral en los Whatsapps de medio mundo y, por supuesto, en redes sociales.

El humor de Misael no es para todo el mundo, o al menos no para quienes no entiendan que Misael no es otra cosa que una denuncia (ingeniosa, pero denuncia al fin y al cabo) sobre el machismo exacerbado que persiste en un sector de la sociedad.

Como ya adelantamos en parte de la sesión de fotos de tres mujeres talla plus size que hablaron largo y tendido con la revista Viva en la edición del lunes 14, la experiencia de estas muchachas tanto en las pasarelas como en la vida cotidiana, debería de ser lectura obligatoria para quienes no tienen una contextura que les permita lucir una figura y tallas para gente delgada.

Como dicen, de todo hay en la viña del Señor pero en estos tiempos banales la presión por la delgadez aún sigue haciendo estragos. Recomendamos la lectura de la citada entrevista y, muy por sobre todo, el video de las tres muchachas. Nos quedamos, entre tanto, con la frase de Alejandra Forero, modelo profesional talla grande y quien formó parte de este reportaje:

“Al final de cuentas, cuando a uno le dicen ‘usted está muy gorda’, yo digo: ‘Sí, y¿qué, cuál es el tema?’. Yo soy saludable. Yo tengo un perrito adoptado que es mi adoración y lo saco a pasear todos los días por lo menos una hora. Yo me cocino y todo es supersaludable. Hay gente que le dice a uno usted va a ser de las modelos que adelgaza y yo digo que aunque eso pase siempre voy a ser grande”. Ahí se las dejamos.

