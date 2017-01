El Topo: Hija de Giuliana Sotela ya es una hermosa quinceañera

TELEGUÍA RECOMIENDA

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

En una verdadera preciosidad se ha convertido Constanza Ríos Sotela, la hija del astro del tenis chileno, Marcelo Ríos, y la costarricense Giuliana Sotela, quien estando muy joven se convirtió en la novia del entonces mejor tenista del planeta y ambos eran perseguidos por la prensa rosa mundial, como parte de verdadero jet set del planeta.

La pareja se casó pero, tras el nacimiento de Constanza, se divorciaron y cada uno siguió con su vida. Hoy la adolescente tiene 15 años y en Chile le siguen la pista (¿cómo no?) pues la muchacha es dueña de una belleza espectacular y, por lo que contó en la entrevista con Caras, es muy estudiosa (quiere dedicarse a la medicina) y tiene un noviazgo formal con un joven italiano.

La muchacha vive en Costa Rica con su mamá, el esposo de ella y su hermanito menor, Luciano, y básicamente se ha manejado siempre con un perfil bajísimo, ni pensar en un escándalo.

A juzgar por sus respuestas, Cony es, además, inteligente, humilde y de muy buen verbo. Nieta del conocido empresario Mario Sotela, el venir de una familia de abolengo no le ha nublado el juicio para nada. Ojalá que siga así, es un gusto (y un susto para nosotros, qué viejos que estamos), verla convertida en toda una muchacha.

Cambia, todo cambia, y el modelaje nacional no solo no es la excepción, si no que está urgido de sangre fresca, pues muchos de los referentes que se dieron a conocer en las últimas dos décadas ya peinan canas y, poco a poco, se han ido retirando. Es así como hemos visto desfilar en los últimos meses y en distintas pasarelas, a muchachos que ni siquiera alcanzan los 20 años y ya tienen un desenvolvimiento prometedor.

Gerald Víquez, quien a sus 19 años se dio a conocer en el país tras ganar el título de Mr. Universitario, se ha tomado su carrera muy en serio y, sin haber cumplido los 20, ya ha sido elegido por diseñadores nacionales de la talla de Marcelo Leiva, quien se ha ido labrando un prestigioso nombre tanto en el país como fuera de él: Leiva ha participado en el Costa Rica Fashion Week, así como en el Men Fashion Week de República Dominicana y Honduras; en el Nicaragua Diseña, en Managua, y en el desfile PRODIA de Ecuador.

Víquez también ha mostrado los accesorios del diseñador Eddie Abarca, cuyas joyas han merecido el despliege de revistas como Traffic o notas del diario La Nación, e igual han sido lucidas por top models y reinas internacionales de belleza.

El Mr. Universitario --quien destaca por su frondosa y larga cabellera, que le confiere un exótico 'look', estudia inglés, administración y primeros auxilios; es decir, a pesar de su juventud el muchacho sabe que el modelaje es un oficio con temprana caducidad y por ello se está preparando en varios otros campos.

A Víquez Pierre Cardin, Timberland y Arrow, así como en refrescantes vallas publicitarias de populares marcas, como Bavaria Child, Kolbi y Dos Pinos, por citar unas cuantas.

Otros dos muchachos de su misma edad que también están despegando vuelo en el mundo del modelaje profesional son Alejandro Araya, vecino de San Carlos, estudiante de administración y seleccionado nacional de atletismo, con representaciones en el Mundial Sub17 en Ucrania, así como en competencias en Colombia y toda Centroamérica.

Por su parte, Bryan de la Vega (de 19 años también) y estudiante de contabilidad, lleva 6 años de ser campeón nacional juvenil en Tang Soo Do, y trabaja como instructor físico y da clases de karate.

Nos alegra mucho que en el país se profesionalice el modelaje, pero que además sus exponentes sean deportistas y profesionales, pues todo suma.

La incorporación de Albin Obando, director de Deportes Repretel , le ha dado un tremendo plus a las transmisiones deportivas de esa televisora, ubicada en La Uruca.

Curtido en el campo tras más de 30 años de experiencia, Obando descolló como reportero de La Nación siendo muy joven y siempre destacó por su buen olfato periodístico y su audacia como redactor.

Nos gusta que Obando, a diferencia de muchos de los muchachos más jóvenes que integran las filas de deportes en distintos medios, es cero timorato a la hora de exponer sus puntos de vista; todo lo contrario: es vehemente, elocuente en el razonamiento, no teme criticar a quien sea en el campo de fútbol y esto realmente ha sido muy refrescante.

Eso sí, para hablar con contundencia hay que saber, y ese es el caso de Alvin Obando. En contraposición, a menudo da pena escuchar las preguntas que muchos periodistas deportivos les hacen a los técnicos o jugadores, ya sea por falta de fundamento o por complacientes, literalmente, para que “el profe” o el jugador no se le enojen.

¿Qué sería de este país sin Melissa Mora? Esta semana, una vez más, medio país tuvo que ver con la ramonense por cuenta de unas fotos que, según le contó Melissa a la prensa, son un material privado que puso a rodar un ex suyo, del puro colerón porque recién trascendió que Meli tiene un nuevo novio formal.

Su nuevo y afortunado novio se llama Alejandro Rojas y es el dueño de Baviera Sport Bar, en San Rafael de Alajuela, según palabras de la modelo.

De nuevo ardieron las turbas en redes tratándola de lo peor, aunque otra parte la defendió y la mayoría de los varones la piropearon.

Ella se ha mostrado muy afectada por esta nueva situación y contó que hasta ha tenido que medicarse, pero igual llevará el caso hasta el estrado judicial.

El caso es que, al día de hoy, probablemente esta muchacha sea la persona más conocida en el país, una de las más vilipendiadas y también, de las más envidiadas. Seguimos sin imaginarnos cómo será lidiar, un día sí y otro también, con una andanada furibunda de las ofensas más degradantes, por parte de gente que, en su mayoría, jamás la ha visto en persona. De terror todo. Lo bueno es que Mora debe haber desarrollado una clase de resiliencia que a la postre le va a servir para enfrentar cualquier vicisitud durante el resto de su vida.

Una observación hecha con todo aprecio y hasta cariño para Oscar Macho Ramírez, timonel de la Tricolor. Y es que últimamente (en realidad, en los últimos meses) hemos notado que ha ido aumentando más de peso. El día del juego inaugural de la Copa Uncaf, contra El Salvador, estuvimos atormentados cada vez que lo enfocaban y, aunque muchos hicieron bromas sobre las tremendas tamaleadas que parece haberse pegado, lo cierto es que su trabajo es muy estresante y más allá del fútbol, Ramírez es un personaje muy respetado y querido en el país. Vaya el jalón de orejas con todo cariño para ver si se pone las pilas y se nos pone menos hermosote.

Mientras más de medio país anda viendo a ver cómo arregla la torta, mejor dicho, la tamaleada de diciembre (más las fiesticas de noviembre, porque está dicho que uno se va en ese cabús con festejos previos incluidos), a uno que vemos deshinchado desde hace meses es al querido periodista de Telenoticias, Marcelo Castro, quien desde el año pasado se despojó de unos buenos montón de kilos y de aquella frondosa papada, y ahora luce como un muchachillo de 30. ¿Cómo logró Marcelo mantener la balanza sin un gramo más entre tanto bacanal de comida? Solo su peinador lo sabe, pero qué dichosote.

¡Ay Ariel! El conocido (amado y odioado por igual) periodista de espectáculos de Diario Extra, Ariel Chaves, volvió a hacer de las suyas esta semana cuando participó en la conferencia de prensa que ofreció el jamaiquino Sean Paul, previo a su concierto en las fiestas de Palmares, el pasado jueves 19 de enero.

Como ya es costumbre, Ariel se pasó de la raya con sus gracejadas, ante la congoja y la pena ajena del resto de comunicadores. Con un inglés paupérrimo que, para peores, intentaba imitar el particular acento del jamaiquino, Chaves hasta sacó de quicio al artista, quien lo mandó a callar para poder seguir con la conferencia.

La gran sorpresa fue que, al día siguiente, el intrépido (eso nadie se lo quita) reportero publicó un fotón junto al cantante, mientras este sostenía un ejemplar de la extra con una sanguinolenta portada. Horas antes, Ariel le había dicho a Paul que Diario Extra era un periódico "reconocido en todo el planeta". Como fuera, al final el colega se salió con la suya y no sabemos cómo, sorteó el enojo del artista y logró la foto con él y demás.

La verdad es que los desaguisados de Chaves ya son casi parte del folclor nacional (como él mismo), pero por situaciones como las que atestiguamos ese día es que comprendemos y avalamos la actitud de varios productores de conciertos que, en los útimos tiempos prefieren no exponer al artista que traen a una conferencia de prensa abierta, y eligen a ciertos medios que garanticen una entrevista profesional, contextualizada y seria, en la que el artista jamás se sienta como un payaso y hasta humillado.

A Ariel lo han peinado de carrera al centro (como dicen los abuelos cuando se refieren a una regañada tremebunda) varios artistas, en incidentes que preferimos no recordar. Él parece asumirlo y se la sigue jugando. pero también hay que decir que con tanto medio improvisado que existe ahora, también envían a cualquier comunicador que llega sin prepararse y se manda con unas preguntas que avergüenzan al resto de comunicadores, hacen enfurecer al artista y dejan en mal al pobre empresario, quien tiene que ver cómo ataja esos papelones.

Visto lo visto, adelante empresarios: mejor asegurarse con medios serios de que que no les van a "encochinar" la traída al país de equis artista. Al final de cuentas, queda mal hasta el país, con un periodismo chabacao y aldeano que, por supuesto, no representa a todo el gremo. He dicho.

Hermoso, digno y muy emotivo estuvo el funeral de Mario McGregor este lunes 16 en el camposanto La Piedad, en Desamparados.

El sacerdote Melvin Méndez ofreció un bonito mensaje a los presentes cuando dijo: “Hay que meterle un gol a la tristeza. Aquí no cabe la tristeza”, en franca aceptación de que la muerte es parte de la vida.

Pero las palmas se las llevó Abner McGregor, de 13 años y uno de los siete hijos del narrador cuando enjugó sus lágrimas y, en forma enérgica –según contó la periodista de GN, Ileana Vargas– dijo estas palabras: “Prometo con mi vida que el apellido McGregor lo seguirán escuchando. Me escucharán y dirán: ‘¡Qué picardía tiene el hijo de McGregor!’. El apellido continuará”, dijo el adolescente. Mejor homenaje para su padre, imposible.