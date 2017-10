El Topo: Gustavo López y su destino con los pachos en la cancha

Hace apenas poco más de un mes comentábamos aquí el tino que se tiene el periodista deportivo de canal 7, Gustavo López, para convertirse --sin proponérselo-- en protagonista de varios zipizapes que se dan en la cancha, como cuando ha tenido que atajar madrazos y exabruptos peores aún, que se dan entre jugadores, árbitros y demás.

Pero la zarandeada que se llevó el sábado antepasado por parte de Kendall Waston posiblemente no tenga parangón ni repetición. Por algo esta imagen se llevó el reinado de los memes en lo que va del año, y es que solo verla transmite euforia, pero también nervios y congoja: solo observen el rostro, salido de sí, del espigado jugador que nos dio el ansiado pase a Rusia 2018.

Y es que Tavo aquí sí que no tuvo margen para capacidad de reacción, pues obviamente se fue directo a buscar la entrevista, como correspondía, y el futbolista simplemente se le abalanzó, lo tomó del saco y hasta lo levantó en vilo unos centímetros para festejar el pase de la Tricolor al campeonato mundial.

La espontaneidad y la alegría colectiva fueron coronadas justo después del pitazo final con esta imagen que le dio la vuelta al país y traspasó fronteras. Fue, de rebote, una buena coyuntura para que Tavo saliera un día después, a despejar algunas críticas que ha recibido por la relación que él y otros colegas entablan, indefectiblemente, con jugadores, entrenadores y otros miembros de los cuerpos técnicos de los equipos y de la Fedefútbol.

En entrevista con La Nación , Gustavo ofreció la siguiente explicación sobre la diferencia que existe entre cubrir fútbol a cubrir otro tipo de información, como política o ciencia, por ejemplo.

“Yo tengo mi propia propia teoría: el sitio donde yo trabajo es un rectángulo de juego y mi fuente es muy distinta a la de alguien que, por ejemplo, cubre política, donde las entrevistas con los ministros, diputados o presidentes se realizan en ambientes controlados. Yo entrevisto en un rectángulo de juego, que es un espacio para mostrar la pasión, el éxito, las lágrimas, el enojo, los madrazos. Ahí se muestran todo tipo de sentimientos porque el rectángulo del juego es pasional. Así lo entiendo”, dijo Gustavo, quien lleva 11 años de trabajar en Teletica Deportes .

A López lo asiste la razón, sin embargo, y siempre y cuando se mantenga firme en preguntar y cuestionar cuando las cosas estén color de hormiga, siempre todo con respeto y conocimiento eso sí.

Porque están los que se van a los extremos y, en el plan de lucirse o de jugar de justicieros valientes, tratan de acribillar al jugador o al técnico con preguntas insolentes o, peor aún, que dejan de manifiesto la ignorancia del comunicador. Ya varios ejemplitos de eso hemos dado últimamente.

Y bueno, con la euforia en lo más y mejor por nuestra clasificación a Rusia, y aunque ya haya pasado más de una semana, rescatamos nuestras tres imágenes favoritas post encuentro: 1) La del técnico Óscar Macho Ramírez, siempre ecuánime y circunspecto, hecho un chicle con su familia, en especial con sus adorables papás.

La #2 la protagonizó el joven lateral Ronald Matarrita, quien acercó al periodista donde yacía su abuelita, en una silla de ruedas, y le dedicó la clasificatoria a ella por haberlo llevado desde chiquillo a las canchas y apoyarlo siempre. La señora, una divinura, nos sacó las lágrimas con todas las anécdotas del guapo y talentoso nietico.

Y la #3 fue ver a Keylor Navas, involucrado en el festejo y todo, pero con tiempo para patear bola con su hijito y algunos amigos de este.

Siempre con el tema, pero en un ámbito global, debido al boom que se está viviendo en el mundo por los partidos decisivos ya en la recta final a Rusia, hay que ver el clamor generalizado de la prensa continental por la urgencia de que el arbitraje mejore, sí o sí.

El tema de la carencia de buenos árbitros se ha vuelto recurrente jornada a jornada, en los últimos años, en el ámbito nacional. Ahora, escuchar a los máximos exponentes del periodismo argentino, colombiano o mexicano, señalando exactamente las mismas carencias en sus países y que están quedando en evidencia en los propios juegos premundialistas (ni qué decir de la destrozada que le están pegando a Concacaf, por el tortón del gol fantasma en Panamá), implica la urgencia de que la FIFA se comprometa a realizar una cirugía mayor, si ya no se logró con la Copa del Mundo casi encima, debería ser una tarea prioritaria apenas termine Rusia 2018.

Pasamos la hoja y vamos de nuevo con el programa De boca en boca (es que ahora sí nos gusta, antes no), pero entonces estamos más pendientes de los záfis. En días pasados nos llamó la atención que los conductores criticaron fuertemente a un concursante de Dancing with The Stars y se dejaron decir que era de “baja escolaridad”.

Ante esa frase tan fuerte, estos Topos nos preguntamos: ¿Acaso los presentadores del programa cuentan con un título universitario? Hasta donde sabemos, únicamente Bismarck Méndez es licenciado en Terapia Física y en Administración de Empresas, pero ni Mauricio Hoffman, ni Víctor Carvajal, ni Monserratt del Castillo cuentan con un grado universitario. Como dicen, por la boca muere el pez, calladitos más bonitos y ojo, varios de estos Topos no tenemos más que el título de la vida (que ya es mucho decir), allá cada quien, pero muuucho cuidado porque eso sonó sumamente peyorativo y hasta humillante.

Y bueno, ya que nos “chiveamos”, vamos a hacerla completa: Mauricio Hoffman es dueño de uno de los mejores físicos de la televisión nacional (y eso que a estos Topos nos gustan más tirando a ébano), y está muy bien que muestre lo que tiene, pero el otro día andaba enfundado en un pantalón rojo que le quedaba casi como media panty. ¡Hasta sus compañeros lo vacilaron con que estaba usando talla XS! Pero bueno, cosa suya si quiere jugársela, tampoco nos vamos a enojar si se le desgaja la jugada, estaremos atentos, eso sí.

Hablando de belleza y, en este caso, de humildad, el otro día anduvo dando vueltas en varios sitios una foto de la modelo Marcela Negrini haciendo compras en una tienda de ropa americana.

Consultada al respecto, la ahora soltera modelo orotinense dijo con toda naturalidad que no andaba comprando exactamente prendas para ella, sino que estaba acompañando a una amiga, pero que no tenía ningún problema con comprar ropa de segunda si se daba la ocasión o la urgencia. ¿¡Cómo diantres no vamos a ser Marce-lovers!?