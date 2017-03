El Topo: Doña Merry y los héroes de la ‘platina’

TELEGUÍA RECOMIENDA

Cuando el buen corazón, el buen humor y las buenas intenciones se juntan, solo algo muy positivo puede salir. Eso fue lo que ocurrió cuando Doña Merry, uno de los más queridos personajes interpretados por el humorista nacional Roque Ramírez, empezó a notar, con gran tristeza, la clase de barbaridades que les grita mucha gente a los trabajadores, verdaderos labriegos sencillos, que se están sudando la chaqueta y más para construir la solución definitiva que terminará con la tenebrosa historia del puente de la “platina”.

La cosa es que doña Merry llevaba semanas dándole cabeza a la forma de resarcir de alguna manera a los trabajadores de la “platina” y la iluminación le llegó gracias a su colega Misael, quien fue a ofrecer un show a Demasa y, de pronto, se le encendió el bombillo y le comentó a Luis Diego Rodríguez, gerente de Mercadeo, la inquietud que tenía.

La empresa se casó con el proyecto de Roque y de ahí nació Cómase su gallito : doña Merry alborotó el panal, juntó a las señoras de su grupo de oración de los martes y con el apoyo de Tortirica se jalaron una gran cocinada de gallos de todo tipo y pusieron pies en polvorosa para llegar al puente de la “platina” justo a la hora que los muchachos iban a desayunar, y cuando algunos iban saliendo del turno de la noche.

Como se ve en las fotos y en los videos colgados en nacion.com, la iniciativa fue hermosa, alegre, divertida y conmovedora. Los trabajadores estaban tremendamente agradecidos, y el vacilón se extendió hacia otros comensales improvisados que pasaban por ahí en ese momento, como traileros y choferes particulares.

Pero hubo un momento, en medio de la comilona, en la que doña Merry se puso seria y les dijo, con el corazón en la mano, que perdonaran a quienes los ofendían porque no sabían lo que hacían, que tuvieran por seguro que la mayoría del país estaba muy agradecida con ellos y les echó mil bendiciones para que llevaran a buen puerto la solución final tan esperada por el país para la “platina”.

“Son casi 180 personas las que están ahí de sol a sol, de noche a noche, qué pecadito esos muchachones, llevando sol, viento y agua, lo menos que podemos es darles gracias, gracias y más gracias. A mí me regalaron al final hasta un pedazo de la “platina”, para que yo también me acuerde siempre de lo agradecidos que quedaron ellos con nosotros, nada cuesta chiquillos, hay que escribir menos tonteras en redes sociales y hacer el bien al prójimo”, le dijo doña Merry a este medio. Por supuesto, avalamos cada una de sus palabras y nos plegamos a su agradecimiento. Échenle un ojo a los videos, son simplemente memorables.

Por lo visto, el amor vuelve a guiñarle el ojo a la presentadora Natalia Rodríguez, quien tras la ruptura con su ahora exnovio, el actor y comediante de La Media Docena, Mario Chacón, se había mantenido muy concentrada en su trabajo y también se dedicó mucho a la parte espiritual y a las cosas de Dios, según se desprende de sus posts en redes sociales. Pero resulta que en los últimos meses decidió darle una nueva oportunidad a Cupido y, aunque no soltó el santo, sí puso el milagro: no publicó el nombre ni ningún detalle de su novio actual, pero compartió una bonita imagen junto a él en Instagram y, por lo que supimos, el muchacho no tiene nada que ver con el medio farandulero y ella solo ha comentado que se siente muy bien y muy feliz. Hacen muy bonita pareja, ojalá todo siga viento en popa.

El espacio Cafe Retro de Teletica es sumamente aburrido, preferimos por mil a Priscilla Barrantes con Tarde de leche y galletas ¡que vuelva por favor!

Un rumor que corre a gritos (te lo pedimos Señor) es que Repretel analiza la posibilidad de volver con un programa netamente de farándula y espectáculos en un horario nocturno. Lo más curioso es que en las últimas ediciones de Contámelo todo , entre los conocidos que invitaron han estado un día el Tigre Tony; días después Edgardo Camacho, y para rematar, Jalé Berahimi ¿Cómo se llama la obra?

Jill Páer se ha vuelto invitada frecuente de este programa, cierto que tiene sus buenas salidas, pero se ha vuelto infumable que no deja hablar a nadie e interrumpe constantemente a los invitados.

¿Deudilla pendiente? Este Topo que en todo se fija, cayó en cuenta, tras ver la película Amor viajero y retorcerse de la risa con la actuación de Hernán Medford, de que el director Miguel Gómez, al hacer la peli Italia 90 , recurrió a varios de los futbolistas originales de aquella Selección para que hicieran cameos y pequeñísimos papeles en el filme. Medford, sin embargo, no estuvo entre ellos. De fijo debe haber sido por razones de fuerza mayor, pero fue un bonito gesto que Gómez saldara esa hipoteca emocional hasta con el público, y salió ganando todo el mundo porque de verdad que esa parte es uno de los puntos más celebrados de Amor viajero . ¡Está solo Hernán!

El popular presentador de Teletica, Víctor Carvajal, apagó sus 39 velitas el 11 de marzo pasado y su pareja, José Acuña, le organizó una fiestita sorpresa que estuvo de loca fantasía, y donde sobraron las buenas vibras y el amor del bueno.

Eso sí, esta vez Carvajal se comportó como un homenajeado bastante quietito y juicioso y quien hizo y deshizo fue la transformista Shardé, quien también es Miss CR Gay 2017.

Con shows de Madonna, Lady Gaga y Alejandra Guzmán, la popular trans e íntima amiga de Carvajal llegó desde las 8 p. m. a ponerle color y sabor a la noche de cumpleaños en la propia casa de Carvajal, ubicada en Coronado.

Hasta el Marcelo Castro salió fotografiado con la Shardé; otro que se robó el show esa noche fue el espectacular queque de oso que le regalaron a Víctor y con el cual lograron complacer uno de los poquísimos pedidos de cumpleaños que hizo Victicorsh: un queque temático de ositos.

La chef pastelera Nancy Montero, de Nandy Cakes, fue la creadora del popular pastel; lo que pasa es que nadie lo quería partir, según contaron, porque les daba lástima deshacer aquella obra de arte. Carvajal dio el visto bueno pero vieran la cara que hizo cuando le sacaron la primera rebanada al tierno pastel.

En fin, le deseamos a Víctor un año más lleno, ante todo, de salud y buen ánimo, pues todo lo demás viene por añadidura.

Este sábado el abogado Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y representante y productor artístico tanto de ella como de Julián Figueroa, hijo de la actriz y criado por Chacón desde que estaba muy pequeño, nos sacó el menudo con una reflexión ahora que se acerca el nacimiento del que será el primer hijo de Julián y que convertirá a Maribel y a Marco en abuelos (eso sí, de esos pencones --como dicen en el campo-- con la energía en lo más y mejor).

"Julián, me cuesta trabajo imaginar que pronto serás papá. Por más que lo intento te sigo teniendo en mi mente como un niño. Me cuesta trabajo asimilar que será con tu hijo con quien jugaré en breve y no con vos. Es que mi mente me traiciona y te tengo pegado en ella como si fueras un chiquillo. Te veo llegando de la escuela, o contándote historias para que no te aburrieras en los restaurantes. (...) Todavía pienso que puedo ser tu caballo de juego o el lobo que te asustaba y emocionaba tanto al mismo tiempo. Todavía creo que me preguntarás: ¿Quién es más fuerte, Gokú o Vegeta?"

"Julián, esta paternidad quiere hacerte hombre de un tirón. Y la verdad es que no dudo ni un poco, que lo harás maravillosamente. Tu hijo gozará mucho del niño que llevas dentro. Aunque claro está, sos un hombre. No dudo que sabrás ser padre y amigo al mismo tiempo. No dudo que este niño te hará una mejor persona. No dudo que le darás el mejor ejemplo posible todos los días de tu vida. Dios te lo envía para darle mayor sentido a todo, para darle mayor valor y alegría a nuestras vidas" escribió Chacón (esto es un segmento del texto) y nos sacó el menudo a más de uno.

Por cierto, en el hermoso escrito revela cómo se llamará el niño, quien nacerá en mayo, justo en el mes que Maribel cumplirá 57 años: la criatura se llamará Jose Julián Figueroa, José en honor al abuelo paterno, Joan Sebastian, cuyo nombre real era José Manuel. Y Julián, obviamente, por el joven papá. Es decir, todo pinta a que la dinastía de los famosos cantantes está lista para perpetuarse. Felicidades a la muy querida familia y claro, a la futura mamá, Imelda Garza (novia y próximamente esposa de Julián): que todo les salga como ellos se merecen.