El Topo: Cine tico arranca con el pie derecho

El Topo

Si por la víspera se saca el año, este 2017 será un gran año para la producción cinematográfica costarricense. Y es que este miércoles trascendió que la película Atrás hay relámpagos , protagonizada por Adriana Álvarez y Natalia Arias, se estrenará mundialmente en el prominente Festival de Cine de Róterdam, en Países Bajos.

“Estamos muy emocionados con la noticia. Natalia y yo teníamos ganas de hacer una película que se pudiera ver afuera y que arranque en Róterdam es un gran comienzo. Esperemos sea una buena ventana y así pueda ir a otros festivales”, dijo a La Nación Adriana Álvarez, quien se dio a conocer por su memorable protagónico en la cinta Gestación (2009). Su compañera de batalla en aquel momento, Natalia Arias, se convirtió también en su mejor amiga y socia laboral, al punto de que tienen una academia de actuación y ahora lograron su sueño de protagonizar y coproducir su propia película, con la dirección del prestigioso cineasta guatemalteco Julio Hernández Cordón.

Como reiteramos en varias ocasiones, el año pasado fue soñado para la producción nacional en el sétimo arte, y también para el crecimiento de actores locales que se internacionalizaron y, por lo que vemos, lo uno y los otros este año van por más. Así sea.

Una bella foto navideña que circuló en redes sociales y en la que aparecen el medio doceno Daniel Moreno y su exnovia Pamela Méndez con la hijita de ambos, Sol, desató rumores sobre la posible reconciliación de la pareja.

La verdad es que ese es un tema muy personal y solo ellos sabrán como está la cosa. Lo que sí nos alegró muchísimo es verlos a ambos tan felices, compartiendo la paternidad y la maternidad en santa paz: sus rostros lo dicen todo.

Por cierto, el especial navideño de La 1/2 Docena estuvo espectacular. Casualmente, nos morimos de la risa con el sketch de Demasiado Honesto y el intercambio de regalos con sus familiares. Deberían repetirlo en estos días para que la gente lo disfrute, pues en esos días todo el mundo andaba enredadísimo, nosotros lo agarramos de pura chiripa.

Otra familia que se prepara para recibir a la cigüeña es la del exfutbolista y actual técnico Mauricio Wright, pues su hermosa hija Lola lo convertirá en abuelo dentro de unos meses. La exuberante morena se ve divina embarazada, así la vimos en las fotos que compartió en Facebook e Instagram durante los días de fin de año, mientras se halla ba disfrutando con su mamá y hermanos en Disney World en Orlando, Florida.

Cartago, campeón 2017. Así lo ha proclamado el nuevo gran seguidor del equipo de la Vieja Metrópoli, nada menos que el cómico y actor mexicano Adal Ramones, quien se ha encariñado tanto con el país que ya hasta equipo de fútbol eligió y por lo que se ve, va con todo, pues este miércoles hasta una apuesta hizo a que los brumosos obtenían la copa de “Los 90 minutos por la vida”.

Más allá del fútbol, se le enchina la piel a uno de ver los comentarios que un día sí y otro también, sube Ramones en sus redes: cada vez que llega o se va de aquí, postea fotos con leyendas hermosas de agradecimiento, parabienes y admiración para su “amada Costa Rica” , como dice él.

Otro que tiene tremendo vínculo con el país es nada menos que el guapísimo actor de Hollywood Josh Duhamel, esposo de la cantante Fergie, y quien este 31 de diciembre posteó en Facebook un hermoso saludo al país, acompañado con una fotografía de juegos artificiales que parecía tomada en Flamigo o Tamarindo, Guanacaste.

“Feliz Año Nuevo to all my amigos in beautiful Costa Rica!!”, posteó el actor, lo que provocó, por supuesto, centenares de saludos y agradecimientos por parte de ticos agradecidos con el gestazo de uno de los actores del momento en Hollywood”.

Y tan solo hace un par de meses nos encontramos en el aeropuerto Daniel Oduber, de Liberia, nada menos que a Sharon Stone, quien al parecer es asidua visitante a las playas guanacastecas, pues la vimos saludando como si fueran uña y carne a varios funcionarios del aeropuerto. Qué bonito todo.

Un interesante debate se desató a fin de año cuando Choché Romano explotó en su cuenta de Facebook al protestar por lo que, consideró él en ese momento, fue una gran falta de respeto a su quehacer artístico.

Resulta que una cadena de comida estadounidense lo contrató para que realizara un monólogo en uno de sus establecimientos, solo que la clientela (entre la cual estábamos estos Topos), no sabía que se iba a realizar tal presentación y justo nos reunimos ahí para celebrar un cumpleaños.

Lógicamente le dimos prioridad a nuestro convivio, pero es un hecho que también sentimos un poco de pena e incomodidad porque el público se partió en dos: los que disfrutaron el show y los que luchamos por ignorarlo para seguir con nuestro ágape (conste, que nos encanta el trabajo del muchacho, pero estábamos en otro ride ).

Romano se quejó amargamente de que hubo interrupciones, ruidos y toda clase de charanga. Lo interesante es que el berreo terminó en un sano intercambio de opiniones entre los mismos clientes que habían estado en el negocio, y al final el debate culminó con que cada quien echó para su saco, se ofrecieron las disculpas del caso y abrazos fueron y vinieron (ojalá todos los molotes en Facebook se dirimieran de esa forma).

El punto es que Choché debe estar consciente de que si él es pagado por un establecimiento para que ofrezca un espectáculo gratuito, no puede esperar que todo el mundo se conecte con él, pues como fue nuestro caso, hay quienes estábamos en asuntos privados. Todo se soluciona con establecer reglas claras por parte del negocio, pues ciertamente aquel día el show de Romano terminó medio estrellado por culpa de malos entendidos. Ojalá no vuelva a pasar y que, cuando uno elige un establecimiento para tertuliar, no le impongan un show que, por más gratuito y bueno que sea, propició el irrespeto tanto al comediante como a los clientes. He dicho.

Recién bajados del caballo el 26 de diciembre, día del Tope Nacional, nos juimos a ver vaquerillos y vaquerillas en pleno bailongo en La Avispa. De todos los fiestones de ese día, aquel era animado por Elena Umaña por tercera vez y, bueno, todavía nos estamos quitando los papelitos de colores de los zapatos. Se vio divina sobre el escenario y la acompañaron unos hombrones bailarines que también se llevaron sus aplausos.

¡Qué ‘jue’ aquello! El año preelectoral empezó a calentar prácticamente desde el primer día del 2017, aunque en la de menos a alguno que otro candidato se le puede rebalsar el caldo. Un ejemplo es el que ofreció el candidato liberacionista José María Figueres, cuando publicó en redes un video que pretendió ser gracioso pero que, a nuestro juicio, fue más sin gracia que un choque de dos globos.

Resulta que el (vivo y vivazo) de Yiyo Alfaro, de Un show de huevos , retó al candidato en diciembre a que probara un producto que supuestamente hace crecer el cabello. El reto fue en público y a don Chema le pareció muy gracioso seguirle la corriente y le contestó este miércoles que el champú no le había sacado pelo y le preguntó como el gran chistote, que “si será que se va a ir en pura espuma”.

Estos Topos francamente preferíamos al Chema del 94, que bailaba boogie o repartía tamales espontáneamente, que a este señor “vacilón” de las redes sociales. ¿Estará intentando crear un Luis Gui 2.0? ¿Será acaso que ahorita lo vemos usando Uber o tocando batería con Kurt Dyer? ¿Nos preparamos para la sorpresa de verlo haciendo series con la monjita futbolero/torera? Solo su peinador lo sabe...