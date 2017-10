'Young Sheldon': Toda leyenda tiene su comienzo

Este de Texas, 1989. El pequeño Sheldon Cooper no quiere tocar las manos de su familia antes de dar las gracias por los alimentos, usa guantes de lana para evitar cualquier contacto con gérmenes que después le hagan daño a su salud.

Tiene una hermana gemela, Missy, que es su némesis. Ella es una niña más tradicional: quiere jugar, ver Pato Aventuras en la tele, incluso, muestra constantemente sus ganas de patearle los testículos a su hermano cada vez que la saca de quicio.

Con apenas nueve años, ya será compañero de noveno grado de su hermano George, quien tiene 15 años. Va a su primer día de escuela lleno de esperanzas, una de ellas es que sus compañeros de clase lo hagan su líder cuando se den cuenta de su intelecto.

Asiste a clases con un corbatín, critica la ropa de los demás estudiantes. Su sinceridad no tiene límites, no demuestra ningún tipo de empatía hacia los demás, no entiende de hipocresías o sarcasmos.

En apenas un día de clases sus maestros se vuelven locos. Expone preguntas de las cuales ellos no tienen respuesta, cuestiona la capacidad de enseñanza que tienen y su poca experiencia en diferentes campos de las ciencias, en las cuales, él ya es todo un experto.

Ama los trenes, si no se llega a convertir en un famoso físico teórico, quiere dedicarse a cualquier trabajo que tenga que ver con locomotoras ya sea maquinista o cobrador de boletos.

Shelly, como lo llaman, vive bajo la guardia cristiana extrema de su abnegada madre, Mary, y las caóticas enseñanzas de su padre recién desempleado. Con ellos también cae en constantes desacuerdos, principalmente en temas que tienen que ver con su educación: él no cree en nada más que se compruebe mediante la ciencia, ni ve necesario jugar al aire libre o jugar al fútbol americano; sin embargo, por ellos demuestra un amor y respeto que pocas veces se le vio expresar por nadie más.

La vida del nerd más desquiciante y querido de la pantalla chica antes de que fuera Sheldon –el de The Big Bang Theory – llega al canal Warner. Young Sheldon es el nombre de la enternecedora y estresante historia de Cooper, su primer capítulo se transmitirá en pre-estreno el 1.° de octubre, a las 8 p. m.; mientras que el resto de la serie se podrá ver a partir de noviembre.

Es obra del exitoso productor Chuck Lorre y cuenta con la participación de Jim Parsons (Sheldon adulto) como productor ejecutivo.

VÉALO:

DÍA: Domingo 1. ° de octubre

HORA: 8 p. m.

CANAL: Warner