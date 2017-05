Ticos celebraron a los campeones mundiales de 'League of Legends'

Deportes electrónicos

Los fanáticos de los deportes electrónicos ticos vivieron a lo grande la final del certamen Mid Season Invitational (MSI), este domingo, en la butacas del Teatro la Fortina, ubicado en Paseo de las Flores.

La Liga Tica de Leyendas organizó con éxito el Viewing Party, actividad que reúne a seguidores para presenciar las emociones que dejó la final entre los conjuntos de G2 (campeones de Europa) y SK Telecom (Corea del Sur).

LEA: Conozca a los ticos que ganan miles de dólares por jugar videojuegos

Después de cuatro partidas trepidantes, el título fue para los orientales, que entraron al certamen con el banderín de campeones defensores y claros favoritos en las casas de apuestas y en el pronóstico de expertos en la materia.

Para ponerlo en perspectiva, SK Telecom son los Bulls de Chicago de la década de los años 90, los Patriotas de la NFL en el último quinquenio o el Real Madrid, conjuntos que se acostumbran a solo ganar.

Los cinco representantes de SK son surcoreanos y quien más destaca es Lee Sang-hyeok, mejor conocido como Faker ; a sus 21 años, él lo ha ganado todo y, según los medios especializados en esta cobertura, Faker es el Lionel Messi o el Michael Jordan de esta disciplina.

Los rivales G2, campeones de Europa y que sorpresivamente eliminaron a la representación de China en las semifinales, vendieron cara la final e, incluso, pusieron en aprietos a los favoritos.

Sin embargo, la supremacía de los asiáticos se impuso a la resistencia del Viejo Continente y el resultado fue de tres partidas a una (en una serie que se define a favor del primero que gane tres encuentros).

El torneo, que se realizó en Brasil, convocó a los mejores exponentes del mundo en el videojuego League of Legends . En total fueron seis equipos provenientes de todos los rincones del mundo.

A grandes rasgos, League of Legends es un videojuego de género MOBA (como Defense of The Ancients o Heroes of The Storm ) que enfrenta a dos quintetos en una campo de juego.

Desde el 2009, el título desarrollado por estudios Riot ha ganado popularidad alrededor del mundo. La meta es disputar objetivos y las partidas duran entre 20 a 30 minutos.