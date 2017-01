‘The Walking Dead: In Memorial’: Las muertes inolvidables

TELEGUÍA RECOMIENDA

Especial. Durante cuatro lunes , Fox rememora los muertos más importantes de The Walking Dead.

A algunos los extrañamos mucho, a otros no tanto. Las muertes en la serie The Walking Dead nos han marcado para bien o para mal. Unas las deseábamos con todas nuestras fuerzas, mientras que otras, aunque sabíamos que eran inminentes, teníamos la esperanza de que no pasaran.

Para hacernos recordar a quienes ya no están, el canal Fox ofrecerá, a partir de este lunes 9 de enero, una repetición de los episodios del programa de zombis, en los cuales despedimos a queridos y odiados personajes del show .

The Walking Dead: In Memorial es el título de este especial. En cada tanda, que se transmitirá cada lunes hasta completar cuatro entregas, se presentarán tres capítulos en los cuales hubo muertes entrañables.

Todos los especiales comienzan a partir de las 9 p. m. Este primer lunes se podrá observar la despedida de Shane (Jon Bernthal), a manos de Rick, Sophia (Madison Lintz), también a cargo de Rick, cuando la descubrió convertida en caminante y de Dale (Jeffrey DeMunn), a quien Daryl lo mata después de que un walker lo atacara.

Los otros capítulos tendrán como protagonistas a Merle (Michael Rooker); Andrea (Laurie Holden); Lori (Sarah Wayne Callies); Hershel (Scott Wilson); el Gobernador (David Morrisey), además de Mika y Lizzie (Kyla Kennedy y Brighton Sharbino); Tyresse (Chad Coleman); Beth (Emily Kinney). El especial finaliza con Glenn (Steven Yeun) y Abraham (Michael Cudlitz).

