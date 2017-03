‘The Discovery’: ¡Sí existe el más allá, así que muera y viva!

TELEGUÍA RECOMIENDA

La ciencia ha probado que no todo acaba en este mundo. En The Discovery, filme que Netflix estrena el 31 de marzo, muchos se suicidan para llegar al otro lado

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Está comprobado. Hay vida después de la muerte y medio mundo hará lo que sea por brincar al otro lado. En The Discovery , nueva película original de Netflix, para muchos ha llegado la hora de matarse.

Protagonizada por figuras como Robert Redford, Jason Segel y Rooney Mara, The Discovery es un drama de ciencia ficción tan trágico como romántico. En medio de una oleada de suicidios, provocada por el descubrimiento científico y espiritual más trascendental de la historia, una pareja se enamora y lleva los hilos más finos de la trama.

Se trata de Isla (Mara) y Will (Segel), de quienes conoceremos a profundidad como se cruzan sus caminos. Asimilar sus trágicos pasados y la verdadera naturaleza del más allá es solo el inicio de su singular idilio.

Dirigida por Charlie McDowell ( The One I Love ), The Discovery presenta a Robert Redford como Thomas Harber, el científico del gran hallazgo. Su mente, su carisma y sus fehacientes pruebas, son el eje del gran revuelo.

A través de ondas de radio e imágenes procedentes de cerebros de cadáveres, Harbor ha podido demostrar su increíble y revulocionaria teoría. Ya nada será como antes.

“Harbor es un gran vendedor. Él tiene una mente brillante. Lo que sucede es que también es peligroso, debido a su sentido de la superioridad”, adelantó Redford sobre su personaje.

Al parecer Harbor no contaba con la población mundial se volvería loca con su hallazgo y comenzaría, en masa, a replantearse su existencia. Preguntas como –¿para qué quedarse a sufrir en esta Tierra?, y ¿porqué no empezar de nuevo?– comienzan a resonar en mil cabezas.

El problema mayor es que el más allá está asegurado, pero lo que hay para cada uno seguirá siendo un misterio. Podría ser cualquier cosa.

“La premisa de la película es simple. ¿Qué significaría para el mundo saber que sí existe el más allá? Era interesante, pues además pusimos a la ciencia con la religión en un mismo plano”, comentó McDowell.

En la película, la pregunta de sus productores se resuelve pronto. Muchas personas, disconformes con su vida, están dispuestos a tocar el “botón de reinicio”. Ya saben, autoliquidarse para ver si la otra dimensión borra sus penas.

Sin embargo, hay quienes no están tan seguros de hacer tal cosa. Uno de ellos es Will, quien en la trama es el hijo del Dr. Harbor.

“Ellos, al igual que otros, se mueven por el mundo en una neblina espiritual y emocional. No saben como conciliarla”, dicen las notas de producción de la película.

El inconforme Will y la misteriosa Isla –enamorados en medio de las circunstancias–, están dispuestos a a todo para ir más allá de lo que la gente normal percibe. Destapar los misterios detrás del sonado hallazgo es su obsesión.

“La película es sobre esas cosas que, ocasionalmente, piensas. Es como las discusiones que alguna vez tuvimos en las clases de filosofía o que quizá, alguna vez, trataste en una conversación nocturna. Es realmente interesante”, dijo Segel sobre la cinta.

Esa enigmática atmósfera le da alma al drama, que se desarrollará en un ambiente tan complejo y sorprendente como nuestra misma existencia.

Tenga cuidado de apretar el gatillo, alistar la soga o apuñar las pastillas. Puede que nada sea como lo piensa.

Miradas expertas. Aunque The Discovery se estrena hasta el el 31 de marzo en Netflix, ya expertos en la materia han visto la película. Su veredicto no ha sido del todo satisfactorio, pero eso no quita que la película despierte profundo interés en las audiencias.

“El resultado es lo suficientemente visualizable, pero nunca la mitad de intrigante o emocionalmente envolvente como espera ser”, escribió Variety sobre el filme.

Indiewire , por su parte, tuvo una valoración más positiva de la cinta: “exploración emocionante, con una idea cautivadora, de la distancia entre fantasía y realidad”.

En el sitio Metracritic.com, la cinta de McDowell obtuvo una calificación de 58 puntos, de 100 posibles.

The Discovery tiene una duración de 110 minutos y es una coproducción de Netflix, Endgame Entertainment, Protagonist Pictures y A-Lo Films.

Véalo. Viernes 31 de marzo. Netflix











Comparta este artículo Entretenimiento ‘The Discovery’: ¡Sí existe el más allá, así que muera y viva! Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: ‘The Discovery’: ¡Sí existe el más allá, así que muera y viva! Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.