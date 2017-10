'The Crown' releva a actriz de Isabel II para tercera y cuarta temporada de la serie

En The Crown, el papel interpretado por Claire Foy llegará a segundas manos. Conforme la serie de drama avanza en la narración de la vida de la reina británica Isabel II, la producción de Netflix usará a la actriz Olivia Colman para las temporadas tres y cuatro.

Este año, Colman recibió un Globo de Oro por mejor actriz secundaria de una serie o miniserie por su interpretación en la serie de la BBC The Night Manager.

La información fue reportada por la revista estadounidense Entertainment Weekly. Netflix anunció en agosto que la segunda temporada de The Crown se estrenará el viernes 8 de diciembre. No obstante, no ha confirmado que producirá episodios para siguientes años.

Cada temporada cubre una década del reinado de Isabel II junto a su esposo el príncipe Phillip (Matt Smith). En los capítulos que se estrenarán en diciembre, la historia cubrirá, en promedio, los años de 1957 a 1964.

En la futura cuarta temporada, Colman estaría encargada de interpretar a la reina británica durante el cortejo y matrimonio de su hijo Carlos con la mediática Diana Spencer (el matrimonio fue en 1981).

El jefe de contenido de Netflix, Ted Sarandos, comentó a The Hollywood Reporter en el 2016 que la serie tiene la expectativa de durar seis temporadas.

"La idea es hacer más de seis décadas, en alrededor de seis temporadas, y hacer la serie completa en ocho o diez años", dijo Sarandos.

LEA: Lady Di, una princesa congelada en el tiempo