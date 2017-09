'The Bad Batch': territorio de caníbales

En un árido y bochornoso desierto de Texas, Estados Unidos, una joven se topa con una comunidad de caníbales; de pronto, su entorno cambia y deberá adaptarse a un nuevo estilo de vida, uno que será muy cruel y poco piadoso.

Así Netflix anuncia una de sus más recientes producciones, el filme The Bad Batch (2017).

La trama nos ubica en una sociedad ficticia que vive en un futuro posapocalíptico, donde las reglas ya están escritas.

Interpretada por Suki Waterhouse (Pride and Prejudice and Zombies) y Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), la película ha sido descrita como una mezcla entre el universo de Mad Max y La matanza de Texas .

Recientemente el filme –de la directora Ana Lily Amirpour– ganó el premio especial del jurado en la última edición del Festival de Venecia.

Los expertos han comentado que esta película le rinde honor a los filmes de culto, y que es muy posible, que se una a esa grandiosa lista.

La primera imagen que aparece en el trailer de The Bad Batch, es un rótulo que reza:

“Quienes estén detrás de esta reja ya no se encuentran en territorio de Texas, ni bajo la jurisdicción estadounidense. Buena suerte”.

Con esta advertencia, esta nueva producción marca una pauta de todo lo que se podrá ver en la historia.

En la distópica de Amirpour, los inmigrantes, los lunáticos, los drogadictos y otros individuos extravagantes son expulsados del país, y por consiguiente enviados hacia una muerte segura en manos de los caníbales que habitan en el desierto.

“Lo que me ocurrió con Suki durante el casting fue como amor a primera vista. Es algo que no puedes explicar. Vi su cinta y me quedé, literalmente, con la boca abierta. Me dije es ella”, le afirmó la directora a Euronews .

Por otra parte, Keanu Reeves, quien también protagoniza la película, le explicó al medio europeo, que este “es un filme impresionante realizado por una directora increíble a partir de un guion fantástico. Yo interpreto una especie de líder o de jefe de una prisión distópica”.

El elenco también incluye a Jim Carrey (The Truman Show , Dumb and Dumber) y a Diego Luna (Y tu mamá también).

The Bad Batch se estrenará el 22 de setiembre por Netflix.