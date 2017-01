‘Terrace House: Aloha State’: Pase libre a la fiesta en Hawái

TELEGUÍA RECOMIENDA

Nunca antes se habían visto a los ojos, pero el destino los cruzó cuando decidieron documentar parte de su vida y ponerla al aire a un público, también, desconocido.

Un grupo de seis jóvenes (tres mujeres y tres hombres) se desafiaron así mismos y aceptaron convivir, por varios meses con todo y lo que eso implica, en Terrace House: Aloha State.

El programa es la nueva serie que llega a Netflix esta semana. En él se documenta la vida de este grupo de chicos, quienes por tres meses tendrán a su disposición una casa para vivir y un vehículo para que lo usen a su antojo: un pase libre a la diversión.

Al ser un reality , el programa transcurre sin guión ni reglas, y busca descubrir lo que pasa cuando un grupo de desconocidos comienzan a vivir juntos, así como el tipo de relaciones que surgen en el camino.

Terrace House fue producido por la televisora japonesa Fuji TV y salió al air,e por primera vez, en octubre del 2012 con el nombre de BoysxGirls Next Door.

Tras ocho temporadas al aire y el éxito alcanzado en Japón, en el 2014 se lanzó la película independiente Herrace House: Closing Door , que pretendía continuar con la producción de Terrace House y servir de antesala a la llegada, en el 2015, de la serie a Netflix, con el nombre Boys and Girls in the City.

Con la coproducción de la compañía estadounidense de streaming , Terrace House debió abandonar su moderna casa de grabación en la ciudad de Shonan, en una costa japonesa, a una ubicación más céntrica pero desconocida de Tokio. Ahora con la llegada de la nueva temporada, los aventuras se desarrollarán desde Hawái, de ahí su nombre Terrace House: Aloha State.

Véalo. Martes 24 de enero. Netflix











