Teleguía recomienda: Especiales y estrenos de la pantalla chica

‘Mexicanicos’: locas invenciones de motor

Estreno. Martín Vaca y los Mexicánicos están de vuelta para seguir haciendo las transformaciones de carros más espectaculares de México.

En esta nueva temporada de la serie, los talentosos mecánicos construirán la limusina más larga del país, harán un aporte al patrimonio histórico de su ciudad, y ayudarán a varios jóvenes a cumplir sus sueños.

Además, se sumarán dos jóvenes talentos: Iván Daniel Vargas, un diseñador de 27 años, que hará que Martín tenga que adaptarse a nuevas formas de trabajo, y Fátima Juárez, una mecánica de 22 años especialista en motores diesel, que llega como colaboradora externa, pero por su capacidad y carisma se irá ganado la confianza de Vaca.

Y tampoco harán falta en esta temporada las celebridades que quieren transformar sus vehículos. Participará la cantante Alicia Villarreal, el futbolista Javier “la Chofis” López, y Samira Rached, destacada corredora de la fórmula 1800, entre otros .

Véalo. Lunes 3. Discovery. 10:00 P.M.

Una mayor aceptación

Un grupo de 12 personas conviven con problemas médicos que resultan incurables, o cuya cura tomará muchísimo tiempo. Sin embargo, estas personas, además de lidiar con su condición, están decididos a encontrar a su pareja ideal.

La tercera temporada de Quiéreme como soy, que se transmitirá este lunes 3 de abril, a las 10 p. m., por Discovery Home & Health, sigue el día a día de estos individuos, desde su primera cita hasta el momento en el que deciden revelar su condición al posible amor de su vida.

¿Cómo se lidia con el miedo y la incertidumbre de decirle a una posible pareja que se está ocultando un secreto? Esa será la principal respuesta que llegará en cada uno de los episodios de esta nueva temporada.

Véalo. Lunes 3 de abril. Discovery H&H. 10:00 P.M.

Nickelodeon será más animado durante abril

El mes de abril será revolucionario para el canal Nickelodeon, que le dará a los más pequeños de la casa –y a sus padres– razones de sobra para permanecer al frente de la pantalla, con una dosis extra de programación especial.

Durante todo el mes, en ese canal habrá desde estrenos hasta nuevos episodios de los programas predilectos del público como Henry Danger, Game Shakers, School of Rock, el final de temporada de The Thundermans, la película Rufus 2, además de inéditos episodios de Bob Esponja y The Loud House.

La primera gran sorpresa para los chiquitines está reservada para este jueves 6 de abril, con el estreno de Henry Danger. La serie se basa en la historia de Henry Hart, un chico de 13 años que se entrena para ser un superhéroe. Con la promesa de mantener en secreto su doble identidad, Hart deberá afrontar su etapa colegial, al mismo tiempo que le pone pecho al crimen de la vida real. Durante los siguientes jueves debutarán los nuevos programas.

Véalo. Jueves 6 de abril. Nickelodeon. 8:00 P.M.

El juego de la vida

Estreno. A veces tocar fondo es la única salida para empezar de nuevo. Justo como le sucedió a Eddie Garrett, interpretado por Jake Johnson (New Girl), en el nuevo filme de Netflix Win it all.

En esta comedia, Garrett es un carismático jugador de póquer. Pero no hay nada de glamuroso en su comportamiento, es decir, todavía usa un celular de tapa, sus camisas parecen malvadas, y se la pasa transitando entre callejones oscuros y peligrosos.

Un día al llegar a su casa, Garret se encuentra en la sala a Michael, un gánster quien tiene un negocio por ofrecer. Michael está por enfrentar una sentencia de seis meses en prisión, y necesita que alguien le guarde un maletín hasta que esté de nuevo en libertad. La recompensa que ganaría Garret, por solo guardar el maletín intacto en su clóset, es de diez mil dólares.

Pero cuando por fin decide abrir la maleta, encuentra allí un montón de dinero ¿Qué hará con todo esos dólares? Es la pregunta que Garret se planteará de inmediato.

Véalo. Viernes 7 de abril. Netflix