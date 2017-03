Teleguía recomienda: Especiales y estrenos de la pantalla chica

Más drama en el Grey Sloan

Los desamores y las tragedias regresan al Grey Sloan Memorial Hospital, cuando esta semana se estrene la segunda parte de la temporada 13 de Grey’s Anatomy .

¿Dónde nos quedamos? Sencillo: ¡en un desastre! Un edificio se derrumbó, hubo varias personas heridas, el hospital entró en crisis y sus médicos están muy preocupados por sus relaciones amorosas y sexuales.

El matrimonio de Amelia y Owen peligra. Alex está a punto de ir a la cárcel, pero podría mejorar su situación sentimental con Jo. Esta última podría ser que esté embarazada, según algunos adelantos de la producción.

Jackson y April siguen con sus propios problemas y tratan de resolver su paternidad. El padre de Jackson podría aparecer en su vida en esta nueva entrega.

¿Y Meredith? La prominente doctora sigue demostrando sus talentos como amiga, mujer, profesional y madre.

Véalo. Lunes 13 de marzo. Sony. 9:00 P.M.

Historias que alteran todos los sentidos

Siempre es común escuchar historias relacionadas con fantasmas, seres de otro mundo o presencias que no se encuentran en este plano, pero que son capaces de generar temor hasta en el más valiente del mundo.

Historias de ultratumba, cuya nueva temporada se transmitirá este lunes 12 de marzo, a las 8 p. m., por Discovery Channel, revelará escalofriantes casos en los que las situaciones paranormales son protagonistas.

A lo largo de los 16 episodios que forman parte de esta edición, se escenificarán algunas de las más aterradoras historias de actividad sobrenatural, donde se revela un mundo en el que la tragedia, el suicidio y el asesinato dejaron fuertes marcas psíquicas en personas inocentes, a las cuales deben enfrentarse varias décadas después.

A través de fascinantes narraciones en primera persona, esta serie de Discovery Channel revela el misterio y origen de cada hecho fantasmagórico en las que se ve envuelta una persona.

Véalo. Lunes 13 de marzo. Discovery. 8:00 P.M.

El mundo no se acaba hasta que se acaba

Como lo explica el comediante Anthony Jeselnik: toda tragedia suele generar grandes situaciones de comedia. Más o menos ese es el razonamiento detrás de The Last Man on Earth , serie escrita y producida por Will Forte, que regresa con la segunda parte de su tercera temporada. Si usted nunca ha visto la serie, sirva este como un pequeño entremés para saber de qué va: el propio Forte da vida a Phill Miller, el único sobreviviente del ataque de un virus mortal que arrasó al planeta en el año 2020. Phil recorre el país en su casa rodante en busca de otros que, como él, se salvaron de milagro; casi sin esperanzas de encontrar a otro ser vivo, arriba a su ciudad natal, Tucson.

Una vez allí, las esperanzas de Phil renacen con la llegada de Carol, la supuesta última mujer en la Tierra. Aunque sus personalidades son poco compatibles y sus valores post-apocalípticos no son similares, Carol obliga a Phil a casarse con ella. Esto ocurre justo cuando Phil descubre que, después de todo, él y Carol no están del todo solos: junto a tres otros sobrevivientes conforman una diminuta e inesperada comunidad a la orilla del fin del mundo, que ahora se ubica en las soleadas playas de Malibú.

En esta tercera temporada, la serie explora aspectos interesantes, no solo sobre la vida después del fin del mundo, sino de los eventos que provocaron que la sociedad colapsara y que el virus mortal se expandiera.

Por ejemplo, en el episodio que se estrenará este martes 14, que marcara el retorno de The Last Man on Earth a la parrilla televisiva, se abordará la vida bajo la administración del último presidente de los Estados Unidos, Mike Pence –actual vicepresidente de Donald Trump en la vida real–, y del partido Republicano. ¿Será el 2020 el fin fuera de la televisión?

Véalo. Martes 14 de marzo. FX. 10:00 P.M.

Paternidad en dibujos animados

La ausencia lo complica todo, sobre todo si es prolongada. Las relaciones interfamiliares son complejas, incluso, en escenarios ideales, pero cuando un padre se ausenta durante un período extenso, es normal que su familia no le reciba con brazos abiertos, sino con cautela, hasta con algo de resentimiento.

Esa es la situación a la que tuvo que enfrentarse Zorn al mudarse al condado Orange, en la ciudad de California, para mejorar los términos con su exesposa y su hijo adolescente, Alan, a quienes no ve desde hace diez años.

Un detalle importante a mencionar es que Alan y su madre, Eddie, son seres humanos de carne y hueso, mientras que Zorn es un guerrero animado –cómicamente similar a He-Man–, quien abandona su vida como guerrero en la isla de Zephyria, en el Pacífico Sur.

Atrás quedaron las batallas, las espadas, las tribus bárbaras.

Las aventuras de Zorn ahora pasan por retos mucho más complicados y enemigos mucho más poderosos: pagar deudas, sobrevivir a los suburbios, cumplir con su trabajo en el departamento de Sanidad de Orange y reconectar con su familia perdida una década atrás.

Son of Zorn es una de las comedias más originales de años recientes. La animación ochentera –incluso la presentación de los créditos es similar al estilo de las fábulas de Hanna-Barbera–, en clara referencia a He-Man y los Amos del Universo, choca de frente con tendencias modernas de la televisión, en la que las relaciones humanas y los altibajos de la cotidianidad aportan todo el drama y la comedia que una historia puede necesitar: en Son of Zorn , la batalla es vivir.

Véalo. Martes 14 de marzo. FX. 10:30 P.M.

Resolviendo los crímenes neoyorquinos

Los investigadores del Departamento Policial de Nueva York tienen la complicada tarea de limpiar las calles de astutos criminales, que los dejan confusos rastros tras sus delitos.

La ley y el orden es, de alguna manera, un tributo a esos héroes urbanos que lidian cada día con víctimas, familias desesperadas y con delincuentes que intentan salirse con la suya.

Este viernes, llega a TNT Series, la tercera temporada de este show de los 90, que constituye el inicio de la franquicia policial que luego incorporó tres spin-offs: Unidad de Víctimas Especiales, Los Ángeles, Reino Unido e Intento Criminal.

La temporada inicia con el caso de un fotógrafo que fue hallado muerto en su estudio. Tras adentrarse en su historia, los agentes se enterarán de que su verdadero negocio era el de atraer modelos y aspirantes a actrices que no habían alcanzado la fama y la riqueza, para lanzarlas al despiadado mundo de la prostitución.

Los investigadores del Departamento Policial de Nueva York tienen la complicada tarea de limpiar las calles de astutos criminales que dejan confusos rastros tras sus delitos.

Véalo. Viernes 17 de marzo. TNT SERIES. 8:00 P.M.