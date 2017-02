Teleguía recomienda: Especiales y estrenos de la pantalla chica

Las tarjetas de felicitación desatan el caos

La industria de las tarjetas de felicitación está en declive desde, al menos, la década de los ochenta. La cinta original de Netflix, El día de la novia, le pide al público que se olvide de todo esto y pretenda que la era digital no ha sucedido. Así se construye un mundo ficticio en el que toma lugar una apasionante historia.

En una ciudad donde los escritores de tarjetas de felicitación son considerados como estrellas de cine o ganadores de premios Nobel de Literatura, el escritor más afamado solía ser Ray.

El actor Bob Odenkirk, conocido como Saul Goodman en Breaking Bad y Jimmy McGill en Better Call Saul , protagoniza la cinta que ya se encuentra disponible en Netflix. Odenkirk aseguró que la película se ha estado trabajando por casi 15 años.

Al intentar tener la inspiración que una vez le hizo ser el más grande, Ray se involucra en una red de asesinatos cuando escritores comienzan a competir por crear la tarjeta perfecta para un nuevo día festivo: el día de la novia.

Véalo. Domingo 26 de febrero. Netflix

El cocinar fuera de la zona de confort

Cocinar es su pasión, pero también es su trabajo, y como tal tiene que tener alguna retribución económica. Es por ello que no les quedará otra alternativa que convencer a las personas a que se animen a comer sus platillos y así generar ganancias.

El reality Chefs: Put your menu where your mouth is, pondrá a prueba las cualidades culinarias de grandes artistas de la comida, con el fin de que sus creaciones sean las más vendidas en diferentes espacios, mismos que los sacarán de su zona de confort.

Semana a semana, dos chefs deberán cocinar ya sea en un estadio de fútbol o en lujosos restaurantes o gastro-pubs, para competir entre sí y que su platillo sea el más apetecido por los asistentes del lugar.

Con un presupuesto estricto, los chefs tienen que comprar los ingredientes para sus diferentes menús, lo que complicará el proceso de creatividad; sin embargo, su gran talento saltará al paladar de los comensales .

Véalo. Lunes 27 de febrero. BBC Entertainment. 7:15 P.M.

‘The Happos family’: diversión pintada de azul

Son distraídos, pero también divertidos. La familia Happos pasa el día disfrutando de su tranquila vida, posan para las fotos que les toman los humanos que los visitan en el parque safari donde viven, pero, por la noche, se enfrascan en las más divertidas aventuras.

Astro es la más excéntrica del grupo, ella sueña con hacer viajes espaciales e inventa impresionantes misiones a la luna, a las estrellas y a todo tipo de entretenidos nuevos mundos. Por su parte, Stunt, siempre quiere ser el centro de la atención y para lograrlo realiza peligrosas acrobacias que impresionan a todos. Party es el fiestero del grupo, su pasión es la danza y pasa bailando todo el día. Esta linda familia hará reir a los más pequeños de casa con sus ocurrencias.

Véalo. Sábado 4 de marzo. Boomerang. 2:55 P.M.

Cyborg 009: Call of Justice y la lucha por la verdad

La premisa de Cyborg 009, un histórico manga del que se han desprendido una gran cantidad de series de televisión, películas y videojuegos, es simple: nueve personas de distintas partes del mundo son secuestradas por la organización Black Ghost. Tras ser sometidos a una serie de experimentos, renacen como cyborgs con poderes sobrehumanos, de los que se valdrán para derrotar a Black Ghost para evitar una nueva guerra mundial. En Call of Justice, nueva adaptación de la historia –se estrenó en Japón como una trilogía de pelícualas, y Netflix lo ofrecerá a nivel mundial como una serie de 12 episodios– se desarrolla en torno a la lucha entre los cyborgs y Bresudo, un grupo de seres con poderes e intelecto sobrenaturales, quienes han manipulado la historia humana desde la antigüedad. Como con cualquier mito, son pocos quienes creen en su existencia. Sin embargo, una periodista llamada Lucy Davenport hará lo imposible por desenmascarar la historia, incluso reclutar la ayuda de los cyborgs, quienes llevan ahora una vida tranquila.

Véalo. Viernes 3 de marzo. Netflix