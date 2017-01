Teleguía recomienda: Especiales y estrenos de la pantalla chica

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El camino hacia la corona

Estreno. En Atlanta, Estados Unidos, Jasmine Crowe y Kim Anderson revolucionaron el mundo de la belleza al crear el Miss Black Atlanta, el primer certamen belleza de esa ciudad. Kim, exreina de belleza, y su socia Jasmine protagonizan la serie Little Miss Atlanta , el cual mostrará a niñas de entre 3 y 10 años a respetar las reglas de etiqueta y a adquirir presencia escénica. Cada episodio sigue a las concursantes y a sus madres mientras se preparan para ingresar en la intensa competencia. Las niñas siempre mantienen el deseo por ganar, pero son sus madres quienes harán todo lo posible por no perder.

Véalo. Lunes 16 de enero. TLC. 10:00 P.M.

Bienvenidos a la cueva de las dragones millonarios

Empresarios e inventores llegarán a presentar sus ideas de negocio e innovaciones a los cinco “dragones”: inversionistas multimillonarios entre los más importantes del Reino Unido.

En conjunto, estos dragones tienen un valor de más de medio billón de libras esterlinas y si les gusta una idea, están listos para invertir su propio dinero para poner en marcha el negocio “ajeno”; pero pero si no les agrada, los inversionistas no tienen reparo para desechar la idea de la forma menos pensada en la misma cara de sus gestores.

¿Cómo reaccionarán? BBC Entertainment estrena este lunes 16 de enero Dragons' Den, un reality donde la crudeza y la genialidad congenian para bien o para mal.

El programa es la versión británica de Money Tigers or Tigers of Money de la televisión japonesa. El reality show es conducido por Evan Davis. Entre los empresarios participantes están Peter Jones, Rachel Elnaugh, Doug Richard, Simon Woodroffe y Theo Paphitis

Véalo. Lunes 16 de enero. BBC Entertainment. 9:10 P.M.

Hotel, dulce hotel

El personaje televisivo Anthony Melchiorri, será el anfitrión de la serie Hotel sin estrellas, transmitida por el canal TLC.

Melchiorri, experto en construcción de espacios de hospedaje, renueva junto a su equipo hoteles en problemas y los transforman en propiedades turísticas de primera.

En la primera entrega, las dificultades afectarán a un complejo playero puertorriqueño. Playas llenas de basura y una recepción desordenada llevarán a Anthony al rescate.

Descubra más historias como ésta en los demás episodios de la serie.

Véalo. Viernes 20 de enero. TLC. 9:00 P.M.

El brillo de la fama

Estreno. Gracias a la era mediática, es mucho más fácil seguirle el paso a las estrellas de Hollywood, y todo lo que sucede a su alrededor. La moda, por ejemplo, acapara la mayor cantidad de noticias sobre farándula, y fascina a millones de amantes de la ropa de todo el mundo. Por esto, la serie La moda de las estrellas sigue la evolución de la moda de las celebridades a lo largo de los años.

La primera víctima que analizará el programa será Kim Kardashian, modelo y estrella estadounidense del programa Keeping Up with the Kardashians.

En el segundo episodio tendremos la oportunidad se revisar el estilo de Charlize Theron, actriz y modelo sudafricana quien es reconocida por destacar en la alfombra roja con su elegante y soberbio look.

Algunas de las celebridades que serán parte del programa son Justin Bieber, Keira Knightley, entre otros.

Véalo. Miércoles 18 de enero. Discovery. 10:00 P.M.