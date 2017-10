Videojuego ‘Cuphead’, la adicción de volver a intentarlo

Llevaba años de no celebrar después de eliminar a un jefe final. Con algunas excepciones, los videojuegos se habían vuelto sencillos, la fórmula se basaba en comprender un patrón y explotarlo.

Solamente las muertes del dragón Volvagia en The Legend of Zelda: Ocarina of Time y la del Capra Demon en Dark Souls me hicieron levantarme del asiento para gritar en júbilo.

Todo eso cambió drásticamente la semana pasada con el lanzamiento de Cuphead . En este título independiente cada victoria es una gran experiencia. Se necesita de mucha habilidad y reflejos para abrirse camino en medio de esta tierra maldita. Si usted no es hábil con los controles (como en mi caso) entonces ármese de paciencia.

Un fenómeno. El mundo del entretenimiento electrónico fue sacudido con el lanzamiento de este título en dos dimensiones. Basta con echar un vistazo en las redes sociales para enterarse de la influencia de este juego en memes , chistes, dibujos. También portales como Youtube están abarrotados de videos de gamers habilidosos que culminan los desafíos de manera perfecta.

A grandes rasgos, este juego es de plataformas y se enfoca en derrotar a jefes finales o bosses . Cada batalla con uno de estos enemigos es un delirio para los más veteranos del pasatimepo Los encuentros van a alta velocidad y por si fuera poco, los bosses cambian los patrones a medida que avanza la batalla.

La premisa se enfoca en dos hermanos con cabeza de taza, quienes perdieron una apuesta con el diablo. Ahora estos humanoides deberán emprender una peligrosa aventura para derrotar a una serie de enemigos que también le vendieron el alma al demonio.

Cuphead estuvo más de tres años en el horno y destaca por sus animaciones que se asemejan a los dibujos de los años 30 como Félix el Gato.

Pero los gamers no van a recordar a Cuphead por sus animaciones o por su desarrollo complicado. No. Los gamers van a recordar a Cuphead por esa vez, después de 100 intentos, en la que aquel poderoso y aleatorio oponente cayó.

Cuphead es una obra maestra que debe valorarse como lo que es, un homenaje a los títulos de antaño como Battletoads o Contra, pero que brilla por su propia luz. Sin lugar a dudas el estudio MDHR dio en el blanco al darle vida a Mugman y a Cuphead. La espera valió la pena. ¡Bravo!