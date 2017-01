797x526 Flor Urbina, la famosa juez de Dancing with the Stars (última a la derecha) llegó junto con la periodista Patricia Zamora, su amiga Vanessa Mathews –quien es actriz– y su hermana María José Urbina, quien también es bailarina y coreógrafa. Es difícil ver a Flor en eventos pero esa noche asistió junto a su esposo, el periodista Maykol Sosa, y ella no se perdió una pieza en toda la noche.