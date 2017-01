797x526 La popularidad de Bismark Méndez después de Dancing with the Stars terminó de dispararse. Al musculoso presentador y actor prácticamente la gente no lo deja caminar y él, que es la humildad en persona, se prodiga con gran cariño para sus admiradores. Acá, con Mauricio Hoffman, otro que también es muy popular pero de perfil más bajo y a veces, hasta tímido. (Garrett Britton)