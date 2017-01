‘Take the 10’: Se jugarán la vida por un concierto

TELEGUÍA RECOMIENDA

Take the 10 está disponible en Netflix, contando la historia de dos amigos que hacen lo que sea con tal de vivir un festival de música.

Tienen el objetivo último de asistir a un festival de música con sus artistas favoritos, pero sus malas decisiones les enseñarán que muchas veces los mejores recuerdos nacen en el viaje y no en el destino. O no.

En Take the 10 , una película de comedia que se estrena en Netflix este viernes, dos amigos entrarán en una espiral de aventuras, carreras y peligros con tal de presenciar el concierto que creen que cambiará sus vidas.

Pero todo empieza mal. Chris –el personaje principal, interpretado por Josh Peck– consigue las entradas del festival de la peor manera: se las roba a un vendedor de drogas, a quien también le afana un poco de droga después de tratar de enamorar a su novia. Todo mal.

Por su lado, Chester –actuado por Tony Revolori– se da cuenta de esto cuando ya es muy tarde y el vendedor de droga ha puesto en marcha una redada para dar con la dupla y poner sus vidas en jaque.

Sexo, pistolas y chistes sobre flexibilidad heterosexual se adueñan del libreto en adelante, hasta que los amigos sobreviven a sus impulsos y a las consecuencias de sus decisiones, y llegan con vida al tan esperado festival musical.

La cinta de comedia –producida directamente para la plataforma digital Netflix– representa una seguidilla de debuts para elementos modernos de la comedia estadounidense. Por ejemplo, es la primera película en la que Peck actúa como protagonista. El actor se dio a conocer en Nickelodeon como uno de los amigos del dúo Drake & Josh .

Revolori también consigue un papel importante con Take the 10 . El actor se dio a conocer con un papel secundario en el filme The Grand Budapest Hotel y este año encarnará a Flash Thompson en Spider-Man: Homecoming .

La comedia también supone el debut actoral de Chester Tam, quien es el director de la película y a la vez interpreta al vendedor de droga. Tam forma parte del grupo de comedia The Lonely Island.

Sin embargo, quizá el mayor gancho con el que cuenta Take the 10 es la participación secundaria de dos grandes de la comedia gringa: Andy Samberg y Fred Armisen, dos leyendas salidas del programa Saturday Night Live .

Véalo. Viernes 27 de enero. Netflix











