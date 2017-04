Supergirl y Flash vs. el lado perverso de la música

TELEGUÍA RECOMIENDA

Los próximos episodios de The Flash y Supergirl dejarán una sensación de déjà vu a su paso, pero con matices muy distintos: caras ya conocidas, pero ahora en los papeles de héroes y villanos. Los destinos de Barry Allen (Flash) y Kara Danvers (Supergirl) volverán a coincidir, pero esta vez con una no tan grata visita. Su excompañero de elenco de la serie Glee , Darren Criss, quien interpretará al villano Music Meister, llegará a sus vidas.

“Con nuestro Flash y nuestra Supergirl viniendo de Glee , ¿qué razón podríamos llegar a tener para no invitar a otro de nuestros actores favoritos de aquella serie, como es Darren Criss? (…) Hemos disfrutado del talento de Darren todos estos años, y estamos ansiosos por ver qué todo lo que le puede aportar a un personaje tal particular como Music Meister”, explicó a TVLine el productor Andrew Kreisberg.

Criss –quien solía actuar junto a Grant Gustin y Melissa Benoist como Blaine Anderson– ahora llevará a los superhéroes de DC a una realidad alterna, en la que la vida transcurre como una película musical.

Music Meister, un villano al que Neil Patrick Harris le había dado voz en la serie animada Batman: The Brave and the Bold , no solo tiene el poder de hipnotizar a las personas para hacer que canten o dancen, sino el de manejar a voluntad a sus víctimas para que realicen cualquier acción, crimen o calamidad.

Este personaje de enigmática voz, porta un bastón similar a una batuta de conductor de orquesta que lanza rayos de energía. Además, tiene la capacidad de alterar para rememorar diferentes épocas de la música o traer a la vida a artistas como Liberace, Mozart o Elvis Presley.

Este especial se compone de dos episodios: Star-Crossed , de Supergirl , que se emitirá este miércoles; y Duet , de The Flash , que será transmitido el jueves, en su horario habitual.

Ambos capítulos ya fueron estrenados en Estados Unidos y generaron buenas críticas.

“(...) Fue The Flash en su mejor momento: lanzando el guion por la ventana por apenas un momento, cargando con un bagaje emocional y ofreciendo un musical sorprendentemente divertido. Todos los actores parecían estar teniendo una explosión, y esa energía se tradujo en uno de los mejores episodios de la temporada”, aseguró Erik Kain en la revista Forbes.

Véalo. Miércoles 5 de abril. Warner. 7:00 P.M.











