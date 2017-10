¿Qué estamos viendo?: ‘Stranger Things’ y ‘Black Mirror’, por Douglas y Esteban Castillo

Douglas Castillo

Modelo, estudiante y deportista

En este momento estoy viendo Stranger Things ( Cosas extrañas , en español). Es una serie estadounidense original de Netflix, estrenada el año pasado. Por ahora solo está disponible una temporada, pero, ¡al final de este mes saldrá la segunda!

Los protagonistas son cuatro niños, que viven en un pueblo alejado de la ciudad, el cual se caracteriza por ser muy tranquilo. En esta comunidad ocurren eventos y cosas muy extrañas (de ahí el nombre de la serie) que empiezan a llamar la atención.

El primer suceso es la desaparición inexplicable de un niño al regresar a su casa. Su madre, desesperada, comienza su búsqueda, mientras el jefe de policía empieza a investigar por su cuenta. Poco después aparece una niña con habilidades especiales (como controlar objetos con su mente). Pero, en el transcurso de la investigación, descubren que no sólo tienen que enfrentarse a una misteriosa organización del Gobierno, sino a siniestras fuerzas que planean devorarlos a todos.

Mis amigos del trabajo me la recomendaron y me cautivó desde el primer capítulo. Lo que más me gusta es poder sentir todas estas cosas paranormales y cómo las personas reaccionan a ellas. También el sentirme identificado en muchas situaciones de la serie, por ejemplo en las aventuras de los niños.

La recomiendo porque además de ser una combinación entre humor y suspenso, nos enseña cómo las personas a pesar de sus diferencias logran unirse y luchar contra criaturas y humanos malvados. Esta lucha va más allá del contacto físico, ya que tienen que planear estrategias y analizar bien lo ocurrido. Todo esto con la única finalidad de ser felices y poder vivir tranquilos.

Serie: ‘Stranger Things’

País: Estados Unidos

Plataforma: Netflix

Esteban Castillo

Modelo, estudiante y deportista

Estoy viendo Black Mirror , en Netflix. Es una de las series que más me ha llamado la atención y aunque estoy a punto de terminar la última temporada, no me rehusaría a ver de nuevo muchos de los capítulos de temporadas pasadas.

Lo que más me llama la atención de esta serie es el tema principal, el cual es una crítica social de cómo la tecnología afecta nuestras vidas. Esto lo logra de una forma exagerada para hacernos ver cómo será el “futuro” aunque muchas de las situaciones ya se asemejan al presente.

Algo que me gusta mucho, es que la serie no es una trama contada mediante varios capítulos, si no que cada episodio es una historia diferente donde se ejemplifican varias críticas a la influencia de la tecnología.

Entre los capítulos que más me llaman la atención se encuentra Nosedive –o Caída en picada – el cuál cuenta una historia donde la sociedad actúa conforme a una puntuación que cada individuo tiene y que es otorgada por aquellos con los que se relaciona. Esta es una crítica de cómo las redes sociales influyen en las personas de una manera tan directa y pueden llegar a afectar desde su estado de ánimo hasta su personalidad.

De la misma manera hay otros capítulos que tratan temas muy comentados en la actualidad como la realidad aumentada, el uso de microchips en el cuerpo humano, los videojuegos y cómo estos influyen a sus adeptos.

Me gusta mucho esta serie porque es un poco diferente a las que uno usualmente ve y es una forma entretenida de analizar cómo la tecnología actúa en nuestras rutinas y moldea un futuro cercano.

Serie: ‘Black Mirror’

País: Inglaterra

Plataforma: Netflix