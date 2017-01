‘Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds’ se transmitirá en HBO

TELEGUÍA RECOMIENDA

La coincidencia podría parecer macabra pero lo cierto es que es hermosa: HBO ya empezaba a pregonar el próximo estreno de su documental, Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds , cuando las protagonistas murieron. Nunca antes un cálculo pareció tan preciso.

Debbie Reynolds (la estrella de Singin’ in the Rain , de 84 años) y Carrie Fisher (de Star Wars , 60 años) fallecieron con un día de diferencia al cierre del 2016 y el mundo aún trata de asimilar su súbita desaparición. El talento, la fama y la polémica eran compartidas por igual por madre e hija, sobrevivientes de la realeza hollywoodense y dueñas de una particular, controvertida e indestructible relación simbiótica.

Aunque el estreno de Bright Lights estaba previsto para dentro de unos meses, la muerte de Fisher y Reynolds empujó a HBO a adelantar su debut, el cual ahora será el lunes 9 de enero.

Ambas actrices dieron acceso ilimitado a los directores Alexis Bloom y Fisher Stevens para retratar sus dinámicas cotidianas. Vivían en el mismo complejo residencial en Beverly Hills y compartían muchas de sus actividades sociales y de trabajo.

El documental incluye imágenes íntimas de la familia y videos domésticos que muestran a Carrie mucho antes de ser la Princesa Leia, creciendo tras bastidores en medio de los espectáculos y filmes protagonizados por su madre.

Ambas mujeres abordan con amplitud de detalles la complejidad de los padecimientos mentales de Fisher y el constante recuerdo de Reynolds por la época dorada de Hollywood en la que ella brilló por encima de todos. Los resentimientos entre madre e hija fueron muchos e inolvidables, pero ambas dejan claro ante las cámaras que el lazo de amor siempre fue más fuerte.

Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds se estrenó en la pasada edición del Festival de Cannes y ya había recogido aplausos y buenas críticas en otras citas audiovisuales cuando se dio la muerte de sus dos estrellas. Está de más decir que si antes ya se le consideraba imperdible, las circunstancias recientes clasifican hoy al documental como un indispensable. No se lo pierda.

