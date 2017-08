‘South Park’: Irreverencia animada, humor negro para adultos

Irreverentes, mal hablados, malcriados, ofensivos... todo eso y más. Durante 20 años, la pantalla del canal Comedy Central ha sido el hogar de una pandilla de niños irrespetuosos que tienen encantados a millones de personas con sus travesuras en South Park, emitido internacionalmente.

Stan, Kyle, Eric y Kenny son los chicos que por dos décadas han causado polémica, pero sobre todo, diversion, a costillas de un humor negro que satiriza a la sociedad mundial.

A su corta edad son la voz cantante de su comunidad y en muchas ocasiones son más racionales que los adultos. Con un vocabulario cargado de palabrotas, llevan la consigna de criticar todo lo que se les ponga en frente: religiones, política, farándula y deporte; no queda cabeza en cuerpo cuando algo se atraviesa en los guiones de los estudiantes de cuarto año.

South Park fue la idea de Trey Parker y Matt Stone. Ambos se conocieron en la universidad y en 1992 hicieron un corto navideño en el cual un hombre de nieve aterrorizaba la ciudad hasta que Jesús y Santa Claus llegaron a su rescate.

Después de esa idea, en 1995 realizaron una nueva versión en donde Jesús y Santa se enfrascan en una pelea para descubrir cuál era el verdadero sentido de la Navidad. El video se lo enviaron a varios amigos como una tarjeta de felicitación, pero se filtró y rápidamente se convirtió en viral.

Como The Spirit of Christmas fue tan popular, los creadores buscaron apoyo en televisoras para producir su idea. Tocaron puertas en Fox, pero fueron rechazados, así que decidieron llevar su propuesta a Comedy Central. Allí se emitió, el 13 de agosto de 1997, el capítulo Cartman Gets an Anal Probe , que sirvió como piloto de la primera temporada de la serie.

La propuesta fue grabada con la técnica stop motion con recortes de papel, tardaron tres meses en hacerlo. Luego de recibir el visto bueno de Comedy Central, lo realizaron con animación por computadora.

Cartman Gets an Anal Probe presentó a los muchachos que con el pasar de los años no cambian su estilo irreverente. Con muy pocos cambios en su esencia, South Park es la reina del revuelo en la televisión. Su público meta son los adultos y por eso sus creadores no se hacen responsables sobre lo que digan, opinen o expresen.

Polémicas. Es obvio que si la receta incluye sexo, vocabulario soez y violencia en historias protagonizadas por niños, el resultado es un polvorín de críticas.

Pero más allá de las acusaciones y censura a las que están acostumbrados, los creadores de la serie han visto también amenazadas sus vidas.

Uno de los capítulos más recordados sobre este tema fue en el episodio 200 (14 de abril del 2010), cuando los productores recibieron una advertencia por parte del grupo islámico Revolution Muslim con el fin de evitar que utilizaran la imagen de Mahoma en el programa.

“Tenemos que advertirles a Matt y a Trey que lo que están haciendo es estúpido y que seguramente terminarán como Theo van Gogh por pasar al aire este programa. Esta no es una amenaza, pero sí una advertencia de lo que probablemente les pueda pasar”, publicó la organización en su sitio web oficial haciendo referencia al director holandés Theo van Gogh, quien fue asesinado en el 2004 por un extremista islámico.

LEA MÁS: ‘South Park’ censura imágenes de Mahoma tras amenazas

Aunque Matt y Trey se negaban a eliminar la imagen y las menciones sobre el profeta, la cadena de televisión censuró las apariciones con un bloque negro y “bips” cada vez que se decía su nombre. “Seríamos tan hipócritas contra nuestro propio mensaje, nuestros propios pensamientos, si dijéramos, ‘Bien, no nos burlemos de ellos porque nos harán daño’”, dijo Parker en una entrevista que ofreció después del asunto.

Otro tema a destacar fue cuando MTV Latino no quiso transmitir The Last of the Meheecans (12 de octubre de 2011), que era protagonizado por el entonces presidente azteca Felipe Calderón . La televisora adujo que no había recibido los permisos del gobierno para utilizar la imagen de la bandera mexicana. Sin embargo, el programa después sí se emitió.

Incluso, recordemos que Costa Rica no se salvó. En Rainforest Shmainforest (1999) los niños viajan a nuestro país y durante una excursión por San José califican al país como tercermundista, maloliente y lleno de basura y de pobreza. La entrega provocó la molestia de las autoridades nacionales del momento y, como recuerda el periódico El Mundo , el ministro de turismo Carlos Benavides afirmó que la serie era basura y diseñado para gente de baja educación y malas costumbres.

Si hacemos una lista sobre los capítulos polémicos de la serie, acabaríamos mencionándolos a todos, pero los que más han provocado molestia son en definitiva aquellos cuyos protagonistas son deidades y religiones.

South Park ha satirizado por igual a mormones, católicos, cientólogos, budistas, islamistas... También se ha aprovechado de los famosos y ha tocado los temas de abusos sexuales sin ningún tipo de pudor, de por sí a Parker y Stone eso no les importa, no es su estilo.

Dicen lo que quieren y como les da la gana, aquí entra la disputa sobre si criticar sin importar el cómo se haga sea bueno o no. South Park es una bandera de la libertad de expresión en medio de una actualidad que censura todo aquello que alza la voz sobre lo correcto o lo incorrecto, dependiendo desde el punto de vista que se mire.

Empero, con la edad y la madurez los vientos de cambio han llegado, aunque un poco disimulados. Los productores han aceptado que el tono cambió un poco y se burlaron de esto en You're Getting Old (8 de junio de 2011) cuando Stan va a cumplir 10 años y se siente más cínico que nunca, nada le importa y todo le parece una mie... La emisión causó rumores de la llegada del fin de la serie ya que el público asumió que los autores se reflejaron en el personaje; sin embargo, eso no pasó.

South Park llegó hace 20 años para acompañar a crecer a una generación, y como ellos mismos lo mencionaron, para criar a una totalmente nueva. Sus chistes escatológicos, los tacos, las maldiciones y las constantes muertes de Kenny seguirán a la orden del día, eso es lo que su público pide y ellos se complacen en dárselos.