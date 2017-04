TELEGUÍA RECOMIENDA

La adaptación de Small Crimes impactará Netflix a partir de este viernes con una historia que demuestra que no hay tal cosa como un “borrón y cuenta nueva”

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: ‘Small Crimes’: El destino no admite redenciones

Entretenimiento ‘Small Crimes’: El destino no admite redenciones

Las segundas oportunidades parecen siempre un oasis en medio del desierto. Pero bien podrían no ser más que un espejismo, una ilusoria alternativa que no necesariamente viene libre de culpas, reclamos y dolor.

Quizá nadie podría decirlo mejor que Joe Denton (Nikolaj Coster-Waldau, quien interpreta a Jaime Lannister en Game of Thrones ) , un deshonrado expolicía que regresa a casa tras haber pasado algunos años tras los barrotes por el intento de asesinato de un fiscal de distrito. Ahora está listo para volver a su vida normal... o bueno, quizá ya no sea como la recordaba.

La nueva película original de Netflix, Small Crimes , relata las consecuencias de un pasado que no perdona ni entiende de redenciones.

“Tomé decisiones terribles, alejé a mi familia, herí personas”, confiesa Joe a un sacerdote en la escena de apertura. “No puedo cambiar nada de mi pasado; ya está hecho. Pero puedo mostrar a la gente que he cambiado”.

Empero, Denton no tardará en demostrar que no es uno de esos tipos que se guía por la moral ni la religión; es más bien de esos que sienten la necesidad de dispararse en el pie a cada segundo.

Luego de recuperar su libertad, Denton caerá en cuenta de su nueva realidad: se ha convertido en una vergüenza para sus padres, fue abandonado por su exesposa y, como si el panorama no pudiera empeorar más, se encuentra atrapado en el lío que dejó atrás: en el fuego cruzado entre un sheriff tortuoso, el vengativo fiscal y un jefe mafioso que sabe demasiado.

“La parte más dura es que es una historia de redención, que en realidad no tiene mucho de redención”, advierte el director Evan Katz ( Cheap Trills ).

La película, que se estrenará este viernes en Netflix, constituye una adaptación de la novela homónima de David Zeltserman, publicada en el 2008. Cuando Katz leyó el libro, recuerda, se enamoró del concepto del supuesto héroe que era en realidad un “sociópata irredimible”.

“Las narrativas cuentan quiénes somos. Yo siempre me he sentido fascinado por eso: la imagen de nosotros mismos que presentamos a la gente, la mierda que decimos para agradar a los demás. Vivimos en una era de datos alternativos ahora mismo. El valor de la verdad está subestimado con el Internet y las políticas modernas. No estábamos aún en este punto cuando hallé el libro, pero se volvió oportuno para este momento”, comenta en las notas de producción.

Véalo. Viernes 5 de mayo. Netflix











Comparta este artículo Entretenimiento ‘Small Crimes’: El destino no admite redenciones Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: ‘Small Crimes’: El destino no admite redenciones Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.