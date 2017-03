‘Mi vida con Síndrome de Down’ vuelve al canal A&E

TELEGUÍA RECOMIENDA

Siete adultos tienen mucho más en común de lo que creerían. Algunos se conocen, otros se verán por primera vez. Todos ellos intentan encajar y construir sus sueños en medio de una sociedad en la que son calificados como “distintos”.

Mi vida con Síndrome de Down es el reality show de A&E que pone los lentes de las cámaras sobre la cotidianidad de estas personas, sus trabajos y sus relaciones interpersonales, sin obviar lo concerniente a la búsqueda del amor de pareja.

La serie regresa para una segunda temporada de seis episodios, que representan una verdadera odisea contra los estereotipos de la sociedad.

Al mismo tiempo, otorga voz a los padres de todos los participantes, quienes luchan día con día para encaminar a sus hijos a una vida independiente.

La serie es de los mismos creadores de los reality show Keeping Up with the Kardashians y The Real World. Empero, tiene una chispa muy distinta.

John Murray, uno de los creadores explicó a Deadline que al comenzar a rodar, se percataron pronto de que no aplicaba ninguno de los trucos que suelen usar para crear tensión antes de los cortes comerciales.

“Sabíamos que teníamos algo muy genuino. Teníamos que confiar en la emoción de las escenas y en la conexión emocional que tendrían los espectadores”, comentó.

Este reality show fue merecedor de un premio Emmy, y el año pasado recibió luz verde para una tercera temporada.

“Es un brillante ejemplo de lo que la industria del entretenimiento sigue necesitando: historias poderosas y estimulantes con un propósito mayor”, argumentó la directora de programación de A&E, Elaine Frontain Bryant.

Véalo. Viernes 24 de marzo. A&E. 9:00 P.M.











