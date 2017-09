‘Los Simpson’: El ocaso del imperio amarillo

Hace 28 años se estrenó un programa protagonizado por una familia disfuncional que tuvo el impacto de una granada de mano sobre la televisión. Era una serie irreverente con una alta dosis de referencias e irrespeto a la cultura pop.

El show se tambaleaba entre la raya que separa lo gracioso de lo tonto, pero por la agudeza de un equipo talentoso de escritores, la vida en la ciudad de Springfield lograba aterrizar, la mayoría de las veces, del lado que generaba carcajadas.

Fue la idea del caricaturista Matt Groening, desarrollada por James L. Brooks y Sam Simon, que pavimentó una manera diferente de afrontar el género del sitcom, abordado previamente en series de los 80 como Taxi y Cheers.

Desde su primer capítulo, la familia amarilla se había convertido en la estrella en la parrilla de la cadena Fox.

El episodio Sin Blanca Navidad , en el que Homero rescata a un perro de un complejo de carreras y luego lo bautiza como Ayudante de Santa, marcó un hito en la televisión.

En ese entonces, la crítica especializada elogió la producción no por los trazos de las caricaturas sino por su contenido.

LEA:Llegó el mes de Los Simpson a canal Fox

Medir el impacto que tuvieron Los Simpson en la década de los 90 no se podría hacer solo con palabras, pues habría que referirse a toda la mercadotecnia que giraba alrededor del programa. Figuras de colección, apariciones en otras series e incluso tenían éxitos musicales como Do The Bartman.

Hasta el presidente de los Estados Unidos George Bush –padre– los mencionó en un discurso con la frase: “Hagamos de las familia de Estados Unidos más similares a los Walton y menos como Los Simpson”.

Sin embargo, tras 28 años de transmisión , el brillo del color amarillo está casi extinto.

Y quizá aún la gente los recuerde por memes que hacen referencia a chistes de viejas temporadas (como el de Homero ocultándose poco a poco en un arbusto) o en esos artículos informativos que aducen a la capacidad del programa de Groening para vaticinar el futuro (como cuando Los Simpson predijeron la victoria Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos).

Los Simpson aún existen, sí, pero hace tiempo dejaron de aterrizar del lado que causa carcajadas. Así lo demuestran los bajos niveles de audiencia que pasaron de 27 millones a 3 millones, después de casi tres décadas en la pantalla ¿Qué pasó?

Éxodo de escritores. Los Simpson arrancó con una camada de guionistas excepcionales encabezados por Al Jean, Sam Simon, Mark Reiss, Jeff Martin, Brad Bird y John Swartzwelder. A los dos años se les unió Conan O’ Brien.

Sin embargo, a medida que las temporadas avanzaban los escritores originales encontraron nuevos proyectos. Por ejemplo, O’ Brien fue seleccionado para dirigir The Late Night Show , mientras que Jean y Reiss realizaron una divertidísima e irreverente serie conocida como El crítico .

Por su parte Bird realizó otros proyectos como Los reyes de la colina , antes de marcharse a trabajar con Pixar donde ganaría dos Óscar por su trabajo en las cintas The Incredibles y Ratatouille .

O’ Brien recordó en su programa de YouTube Serious Jibber-Jabber , en el que estuvo junto a Jean, Reiss y Martin, que la idea de Groening cuajó en el momento adecuado, cuando había disposición del canal y las mentes para guiar esta locura.

“La gente pensaba que ser escritor o guionista de un programa tan divertido como Los Simpson era algo muy glamuroso, pero no era así. En general era sentarse unas 10 o 12 horas al día en un cuarto con un montón de personas y empezar a pelotear ideas. Todos comíamos, hablábamos y fumábamos; definitivamente, no era nada glamuroso”, recordó O'Brien.

Esas horas de esfuerzo se vieron reflejadas en la calidad de los chistes. El programa de Groening y compañía supo desprenderse de la “risa enlatada”, recurso que le indica a la audiencia cuándo reírse. Generalmente es utilizado en series como The Big Bang Theory , The King of Queens , That’s 70s Show y Friends .

“Una de las características de nuestro programa era que cuando alguien decía un chiste lo reformulamos alrededor de 30 veces hasta que saliera algo en verdad bueno para salir en televisión”, destacó Jean.

De la sátira a lo absurdo. En las primeras ocho temporadas, Los Simpson se caracterizaron por abordar de manera satírica temas como el divorcio, la mortalidad humana, la corrupción y la religión.

“ Los Simpson no hacían comedia a costa de sus personajes, sino de las situaciones. Lo que hace especial a estos personajes es que cada uno operaba bajo una serie de creencias, motivaciones y restricciones”, destacó el analista de cultura pop John Walsh.

Sin embargo, a medida que pasan las temporadas las situaciones se vuelven cada más irreales. Por ejemplo, en la temporada ocho Homero toma el trabajo de boxeador para enfrentar a Mike Tyson. En la temporada 12 Homero se convierte en un justiciero de la Internet y termina en una Isla Siniestra.

Otra de las problemáticas es el exceso de las celebridades, cuya aparición es nula en la construcción del programa.

“ Los Simpson pasó de ser un programa que arremetía contra la cultura pop a uno que le rinde culto a los famosos, solamente porque son trending o tienen el capital”, reflexionó Walsh.

Los Simpson revolucionó la manera en la que se hacía televisión durante la década de los 90. La revista Timecatalogó al programa como el mejor de una era. Sin embargo, después de 28 años y una seguidilla de temporadas que pasaron de ser asombrosas a aceptables, el chiste de la vida en Springfield dejó de ser divertido.