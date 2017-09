Shirley Álvarez celebra su regreso a la televisión

El inicio de la cuarta temporada de Dancing with the Stars –el domingo 10 de setiembre– marcó el regreso de Shirley Álvarez a la televisión.

La modelo y empresaria celebra estar de vuelta en la pantalla luego de tres meses de haber sido cesada de su puesto como presentadora de Más que noticias, en canal 7.

El 19 de mayo pasado, Televisora de Costa Rica (Teletica) contrajo su planilla en un tres por ciento y la plaza de Álvarez –y de otras figuras como Karina Ramos o Daniel Vargas– estaba incluida en ese porcentaje.

Días después de su salida de la televisora de La Sabana, Álvarez conversó en exclusiva con Viva y aseguró que su desvinculación era de ese programa mas no de proyectos como Dancing with the Stars, donde ha destacado como presentadora en sus cuatro ediciones.

Así fue. El domingo, Álvarez volvió a engalanar canal 7 en el célebre concurso de baile que Teletica Formatos adapta para la audiencia costarricense.

Tras el programa, Álvarez, de 36 años de edad, le aseguró a La Nación estar contenta con su regreso y dijo que percibió corto el tiempo que estuvo alejada de las cámaras.

"Muy contenta (de regresar). En realidad sentí que pasó rapidísimo. Dancing with the Stars (DWTS) es un proyecto que adoro, es el más lindo que he hecho y el que más me ha enseñado. Aquí estamos otra vez. Ojalá que la gente esté contenta de verme volver (a la tevé)", manifestó con su singular simpatía.

Durante estos tres meses alejada del ojo público, Álvarez extrañó el ajetreo televisivo, a su público y a sus compañeros en el canal.

"Lo que me hacía falta era la dinámica de la televisión. Esto es algo que cuanto uno lo hace ya no quiere dejarlo de hacer. Sí me hacía falta ver a la gente del canal porque este ha sido casi que mi único trabajo, pero hacía falta este corre corre y este estrés también", dijo.

En relación a cómo transcurrió la gala del domingo (la primera de 12 que tendrá DWTS), afirmó: "Tranquilo. Quizá porque este es el cuarto año y uno maneja muy bien la dinámica. Los ensayos sí los sentí un poquito más cansados porque fueron más larguillos, pero superbien. Cuando a uno le gusta lo que hace, no se cansa, lo disfruta".

Shirley Álvarez dedicó el tiempo que estuvo fuera del canal a un viaje de dos semanas a Europa junto a su esposo, además aprovechó para potenciar sus negocios: la empresa virtual de venta de ropa SIS y ser imagen de algunas marcas comerciales.