‘Shades of Blue’: La culpa aprisiona a la detective Harlee

Jennifer López regresa con la segunda temporada del drama policial Shades of Blue, en el que interpreta a una empoderada detective que se verá amenazada por la ética

Es imposible librarse por completo del pasado, de las decisiones erróneas, de los pecados cometidos. A la larga, ocultarlos tiene su precio.

A Harlee Santos (Jennifer López) le han costado caros los sueños de darle a su hija una mejor calidad de vida que la que podía permitir su sueldo como detective del Departamento Policial de Nueva York.

Sus dilemas no acabaron con la primera temporada de Shades of Blue , la serie de Universal Channel. Por el contrario, los nuevos episodios prometen mayor intensidad.

Los problemas para la agente Santos comenzaron cuando fue descubierta in fraganti en medio de un gran negocio ilícito.

Para evitar ir a prisión y desamparar a su hija, Santos no tuvo más remedio que aceptar convertirse en informante del FBI y delatar a sus compañeros del departamento policial, liderado por el teniente Matt Wozniak (Ray Liotta, ganador del Emmy por Goodfellas y Field of Dreams ).

“Harlee puede describirse mejor como una madre feroz y amorosa primero, que haría cualquier cosa para proteger a su hijo. Entonces, ella es una detective que es muy leal a su equipo, pero que ocasionalmente pintará fuera de las líneas de lo que está bien y mal”, afirmó López a Inquirer .

En esta segunda temporada, Santos continuará tratando de remediar su fracturada relación con Wozniak, quien también se enfrenta a un gran dilema, al enterarse de que la detective colaboró con el FBI.

¨Creo que no es una serie policial típica. No estamos resolviendo casos. La serie trata sobre la naturaleza humana y sobre la gente, sobre la familia, sobre la lealtad, y sobre las cosas que hace la gente por sus seres queridos y cómo somos de complicados los seres humanos. [Relata] cómo las decisiones que tomamos a veces son cuestionables, aún cuando nuestras intenciones sean buenas, y sobre cómo nos metemos en líos y lo complicada que es la vida. Las cosas no son blancas y negras; está toda la gama de grises”, López en entrevista con NBC.

Ahora, el departamento de Wozniak está bajo el control estricto de Stahl (Warren Kole), así como del FBI y del departamento de asuntos internos, a través de un detective gregario, Verco (interpretado por la estrella invitada Dov Davidoff), quien investiga la desaparición de uno de los suyos.

Entretanto, una exintegrante de su equipo, Julia Ayres (interpretada por la actriz Anna Gunn, de Breaking Bad ), decidió lanzarse como candidata a alcaldesa, por lo que su carrera política ocupará el primer plano y, por consiguiente, su compleja relación con Harlee y Wozniak.

Ninguno de ellos será capaz de anticipar que las conexiones corruptas de Ayres los atraparán en una peligrosa guerra con la mafia.

“La televisión es difícil porque tienes que mantener a la gente interesada, que las historias sean emocionantes, intensas, para que episodio tras episodio la gente vuelva a la serie”, dijo Lopez a E! News.

“Este año tenemos amenazas externas, el FBI, y más. Habrá una gran conspiración detrás de todo. Es muy loco”, agregó.

Batalla personal

Sin embargo, la tensión para la detective Santos no se limita tan solo a las implicaciones del caos en el departamento policial, sino a la lucha que debe emprender para mantener oculto su gran secreto: que mató al padre de su hija.

En el final de la primera temporada, tras enviar a su hija a vivir con una tía en Nueva Jersey, Harlee fue víctima de las intenciones más oscuras de Miguel, quien intentó violarla.

Sin embargo, ella consiguió tomar ventaja y le rompió el cuello en defensa propia. Ahora, ese incidente no deja de perseguirla.

“ Shades of Blue va mucho más allá de ser un drama de policías malos vs buenos, corruptos vs intachables. La serie toca el tema universal de la fina línea –azul– de la ética que distingue lo correcto de lo incorrecto, al mismo tiempo que repasa todos los matices morales a los que día a día nos enfrentamos los seres humanos en base a nuestros intereses individuales”, advierte Universal Channel.

