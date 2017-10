‘Sex and the City’: maratón de tacones, sexo y drama neoyorquino

Nunca es demasiado de Sex and the City. Las andanzas y las íntimas revelaciones de Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte no pasan de moda ni se sienten añejas tantos años después.

Quienes quedaron decepcionados con las recientes declaraciones de Sarah Jessica Parker, en las que afirmó que no será posible producir una tercera película, aún podrán disfrutar de las anécdotas de las cuatro solteras neoyorquinas que vivieron en una búsqueda permanente del amor (o de pasión, según sea el caso).

Estas independientes y osadas mujeres serán las protagonistas indiscutibles el próximo fin de semana en TBS.

El canal emitirá la segunda temporada a partir de la 1:30 a. m. del sábado 14 y desde las 11 p. m. habrá una maratónica ininterrumpida, a partir del quinto episodio, que se extenderá hasta el domingo 15.

La tercera temporada de la popular sitcom iniciará el domingo a las 4 a. m. y culminará a las 10:45 p. m. de este día.