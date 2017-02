Serie ‘Hugo Chávez, el comandante’: El hombre que soñaba con ser leyenda

Entrevista con el protagonista de la serie Hugo Chávez, el comandante

Fue un hombre que logró despertar todo tipo de emociones y sentimientos en miles de personas. Para bien o para mal, el expresidente venezolano Hugo Chávez fue uno de los principales propulsores de los cambios políticos en Latinoamérica en los últimos tiempos, y que seguirán impactando en futuras generaciones.

Es precisamente esto lo que motivó a que Sony Pictures Television se uniera al periodista venezolano Moisés Naím y al guionista colombiano Juan Andrés Granados para crear Hugo Chávez, el comandante .

La serie, que se transmite de lunes a viernes, a las 9 p. m., por el canal TNT, relatará en 60 capítulos la vida de este venezolano, que se desenvolvió en un mundo lleno de poder y ambiciones.

No se trata de una biografía, sino de un un drama político y humano inspirado en hechos reales, combinados con la ficción, el romance, el espionaje, la traición y el heroísmo.

Así lo confirmó el actor Andrés Parra, quien da vida al coronel Hugo Chávez Frías, y quien conversó con Viva sobre los retos de este nuevo rol.

¿Siente alguna responsabilidad al interpretar a un personaje como este?

Sí, claro, porque los personajes reales lo ponen a uno en muchos más problemas, pues con los ficticios todas las decisiones las puede tomar uno y el director. Cuando es un personaje real, la gente viene con mucha expectativa y uno tiene que interpretar un rol muchísimo más creíble y parecerse al original. Aquí la idea era poder ver, lo más cercano posible, a Hugo Chávez, y eso dificulta más la cosa, es lo que da más trabajo.

Ha dicho que fue muy difícil para usted no caer en la caricatura del personaje. ¿Cómo lo logró?

Chávez era un tipo con un gran sentido del humor, histriónico, teatral, transgresor, que no le gustaba seguir el protocolo. Era un hombre del campo, lleno de refranes y eso en un uniforme de presidente causa un impacto. Yo pienso que Chávez supo que burlarse de sí mismo, era una manera de conectar natural con su pueblo. Ahí aparece un Chávez que hacía reír mucho, porque no era un político corriente.

¿Cuál era su opinión antes y después de interpretar a Chávez?

Yo no tenía ninguna opinión antes. Después de interpretarlo, lo que me ha impactado es descubrir un poco más la política, a nivel de Latinoamérica. Entonces, salgo mucho menos ingenuo y más claro sobre los distintos actores que juegan un papel clave en la política. Eso me deja sumamente decepcionado, porque no es como nos la tienen pintada y es muy turbia. La serie de Chávez nos deja una conciencia más clara sobre lo que es la política, cuál es el papel de la prensa, de la iglesia, de las corporaciones; en fin, la política a quien menos beneficia es a los ciudadanos como tal (ríe).

¿Cómo fue adentrarse en ese detrás de la política de Latinoamérica y cuál debe ser el papel de las futuras generaciones, luego de ver una serie como esta?

Yo pertenezco a la llamada generación de la desesperanza, que fue esa que se creó cuando llegó todo el movimiento de Pablo Escobar a Colombia. Yo tengo mucha ilusión de que esta generación sea reemplazada por una nueva generación que tenga una nueva propuesta democrática y política. Porque la democracia actual ya no está funcionando, pues estamos dejando la política en manos de personas que realmente no están preparadas para asumirla. Vienen tiempos terribles y peores, por lo que habrá un colapso, así que estén preparados. Sin embargo, esto nos llevará a un recomienzo de hacer cosas buenas por la gente. Ahora se trata del que más odio genere y promueve en las masas.

¿Por qué interpretar personajes que generan tanto rechazo?

A mí realmente lo que me interesa, y es en lo que estoy en la búsqueda como actor, es poner en la pantalla a ese tío que ustedes no invitan a pasar Navidad, porque es pobre, porque tiene una enfermedad mental o cualquier otro motivo. Quiero mostrarles lo que siente ese tío al no pasar la Navidad con ustedes. Me gusta ser espejo para que otros entiendan ciertas situaciones. Esos son los personajes que a mí me interesan, que hace que el espectador reflexione sobre ciertas situaciones. A mí me gustan mucho los personajes que son tétricos.

¿Cuáles son los momentos que le interesan de esos personajes?

Precisamente eso. Ahorita estábamos filmando el día antes de que Chávez diera su famoso discurso en la ONU, donde dijo que olía a azufre, pero hoy se trataba de la noche antes a ese momento. Esos son los instantes que a mí me interesan del personaje, conocer qué hizo el día antes, si planeó lo que diría. Esa intimidad.

¿Habló con algunos venezolanos para conocer su opinión sobre Chávez?

Por supuesto que hablé con algunos venezolanos. Mi hermano está casado con una venezolana, así que he conocido un poco el proceso de transformación que ha vivido Venezuela, gracias a ellos. Con los actores venezolanos he podido conversar muchísimo también. Sony nos abrió un espacio de charla con periodistas e historiadores para tener una claridad sobre cómo se ha desarrollado Venezuela desde su independencia.

¿Qué hizo para preparar este personaje?

Leer muchísimo libros y biografías de Chávez. Yo creo que me escuché más de 400 horas del programa Aló presidente , además de todo el tiempo invertido en maquillaje y caracterización. Muchas horas en cuanto al trabajo de la voz, todo esto junto a María Niño, para lograr encontrar dónde tenía Chávez colocada la voz.

¿Es cierto que trabajó con psicólogos en la elaboración de este rol? ¿Qué consejos le dieron?

Es cierto. Yo solo he hecho esto con dos personajes en mi vida: con Escobar y Chávez. Yo tengo una familiar que es psicóloga, que me envía unas preguntas y yo las contesto, en base a la información que tengo del personaje. Eso nos permite determinar el rasgo de la personalidad del individuo, su carácter, la capacidad de reacción. Uno puede terminar de armar muy bien un personaje con estos datos, porque lo haces con lógica.

Para algunos, Chávez era un ignorante, pero, para otros, tenía una inteligencia inigualable. ¿Qué se debería aprender de toda esta situación?

Lo que te quiero mostrar son las razones del por qué ese tío malquerido se comporta de la forma en la que lo hace, porqué reacciona de ciertas maneras. En fin, quizás solo un televidente lo entienda, pero eso hará que todo valga realmente la pena.

A diferencia de Escobar, ¿disfrutó el personaje de Chávez?

Me gocé a Chávez, me lo disfruté y me lo padecí también. Han sido ocho meses muy cansados. Al pensar en un futuro personaje, me llama mucho la atención Franco y lo que fue para España y su tono de voz.

En el primer capítulo, Chávez asegura que no desea protagonismo. ¿Cómo fue el proceso desde ese momento a tenerlo todo?

Yo creo que, a lo mejor, porque yo no he visto la serie completa, es que se trata de la historia de qué tan vulnerable es el ser humano ante el poder. Ninguno de nosotros está exento de tener el poder, de que nos ponga a prueba, de si nos cambia o podemos sobrevivir a este. Yo creo que la serie habla de qué tan fuerte podemos ser cuando tenemos poder. ¿Cree usted que Trump va a terminar su periodo a como comenzó? No tenemos la menor idea sobre ello.











