Crítica de Televisión: 'Sense 8': Suposiciones de una cancelación anticipada

Con solamente dos temporadas los fanáticos de la serie Sense 8 quedan a medio camino de la expectativa que levantó la serie desde 2015, dejando muchas preguntas.

Contexto

Es normal que las tradicionales cadenas de broadcasting valoren propuestas, decidan con base en números de audiencia qué cancelar y qué mantener. Estos eventos se definen de resultados de rating que llegan a ser de conocimiento público. El modelo de televisión tradicional (cable o abierto) necesita publicar resultados para colocar la publicidad en el mercado de anunciantes y ponderar costos.

Con Netflix la ausencia de publicidad hace innecesaria la divulgación de esta información, son suscripciones las que sostienen el modelo. Por el contrario, Netflix considera sensible estos datos. Sin embargo resulta certero que cada programa de Netflix debe tener un ritmo de consumo que justifique la inversión en producción.

La promesa

Netflix se comprometió en darle cierre a cada una de las propuestas de la casa con al menos dos temporadas, así lo hizo con Hemlock Grove y Marco Polo. Al final esta es una empresa cuyo fin es el rédito económico y la regla tuvo su excepción. The Get Down fue cancelado hace pocas semanas tras una sola temporada.

No extraña entonces que Netflix defina igual cualquiera de sus series. Ante la ausencia de indicadores ¿Cuáles podrían ser las razones por las que se cancela esta popular propuesta y de modo tan anticipado? Los argumentos que hacen más sentido se relacionan con el nivel de demanda.

Costos

Se menciona el posible alto costo de manejar una propuesta tan global y multiétnica, con registro en muchos países y personajes. Es improbable que la serie sea tan costosa como para dejarla per sé, tomando en cuenta que Netflix planeó invertir $6 billones en este 2017 en contenido original, por encima de grandes nombres como NBC ($4 billones).

Existen además, técnicas para producir en diversas localidades que no son discernibles a nivel de audiencia, por ejemplo grabar en el extranjero planos abiertos de ubicación, y personajes e interiores en estudio. Los desplazamientos son mínimos y se sostiene el aire global de la serie.

El costo por sí solo no podría ser la causa de cierre, a no ser que se contraponga con los resultados de demanda (costo por usuario o visualización).

Lenguaje

Un argumento que esbocé en la crítica de la primera temporada fue la dificultad que podría tener alguna audiencia para adaptarse a la narrativa y formas de montaje de las visitas sensate. Plasmar ese desdoblamiento sensorial en un medio bidimensional (tv) que apela solamente al sentido de la vista puede ser un impedimento que cree confusión.

El audiovisual cimenta sus reglas desde más de medio siglo atrás y debe entenderse que no todos los consumidores reaccionan igual a un producto, generando una barrera para consumir la historia, que no es sencilla. No va a ser percibida por igual y debe aceptarse que puede existir la no preferencia. Si se contrapone esto con los niveles de demanda podría convertirse en un punto a valorar.

Producto de nicho

La serie cuenta con una base sólida de fans alrededor del mundo, que encuentran preferencia en la serie identificándose con los personajes, la historia o la dirección. Se representa un discurso vivencial para comunidades LGBT, con personajes de diversa orientación e identidad sexual en un texto que difícilmente se encuentre en toda su extensión en otro producto de consumo masivo. Si bien esto representa una cadena de méritos podría ser a la vez, una razón para obtener un consumo reducido dentro de la gran base de suscriptores de Netflix.

Por su temática y relación con el discurso LGBT, no es una historia para todos. Existen propuestas que intersecan temas similares con aproximaciones moderadas como Grace & Frankie, que pueden tener más aceptación en una audiencia amplia o más conservadora.

Este es un punto que no guarda polémica ni dobles discursos, es realidad de mercado: los productos responden a los gustos y preferencias de las personas en una lógica de mercado, y los nichos suelen ser más reducidos. De igual modo, esto se relaciona con la demanda pues podría impactar la ampliación de la base de seguidores de la serie afectando su continuidad.

Desinterés de las Wachowsky

La última conjetura mencionada es la pérdida de interés de las Wachowsky en continuar el proyecto. Parece difícil a sabiendas de la pieza de comunicación en que se convirtió Sense 8 desde su lanzamiento, además de interpelar una audiencia que comulga con la historia de las hermanas Wachowsky. Este es el único punto que no se relaciona con el posible nivel de demanda del programa.

Ante cualquier duda es posible que Netflix mantuviera un producto rentable con otros directores como pasó con House of Cards y David Fincher.

Ante el cierre súbito, siempre existe la posibilidad de que esta serie sea retomada en el futuro con diferentes costos desde un método de producción más manejable, con un recorte en la historia, con menos líneas argumentales, incluso como spin-off. Podría ser la manera para retomar el proyecto en el futuro readecuando la propuesta.

Al margen de ser seguidor de la serie, estamos ante una realidad de mercado que se mueve según resultados derivados de diferentes indicadores. Es posible que la buena historia fuese cancelada con mucha anticipación, pero al menos quedan dos temporadas para repetir tanto como los seguidores quieran.