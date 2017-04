‘Secretos y mentiras’: Regresa la intriga con el crimen

TELEGUÍA RECOMIENDA

La detective Andrea Cornell (Juliette Lewis) volverá a la pantalla chica con la segunda temporada de Secretos y mentiras ( Secrets and Lies ), serie que se transmite en AXN.

El thriller de misterio llevó a la pantalla chica, durante su primera temporada, la historia de Ben Crawford (Ryan Phillippe), un hombre de familia que descubre el cuerpo de un niño muerto y rápidamente se convierte en el principal sospechoso de su muerte.

El tenso drama estrenará una nueva historia con nuevos personajes, confirmó la creadora Barbie Kligman, en tour de prensa de lA Television Critics Association. “Él (Ben Brawford) está muerto”, dijo en una nota publicada en la revista Variety .

“Le quitaría la atención al premio”, dijo Kligman, refiriéndose al nuevo caso de asesinato, en el que una mujer cae desde la parte superior del edificio y el caso es acreditado como asesinato.

“Fue realmente por diseño desde el principio. Una de las cosas que hace que este espectáculo sea grande es que cada temporada tiene un nuevo personaje y una nueva historia. Cuando estás tomando un modelo de 10 episodios y nuevos personajes, puedes hacer casi todo lo que quieras para ellos. Ryan (Phillippe) sólo firmó por una temporada, y siempre supimos que terminaría así”, explicó Kligman.

La detective Cornell sí volverá. En esta ocasión, investigará el asesinato de Kate Warner (interpretada por Jordana Brewster), una recién casada con Eric (recreado por el actor Michael Ealy), el principal sospechoso del crimen.

“Ella será la misma vieja persona pedregosa”, dijo la actriz Juliette Lewis en una entrevista publicada por TV Insider. “Su capacidad de desprenderse de las respuestas emocionales regulares –que la destruyen como ser humano– es exactamente lo que la hace genial en el trabajo”.

“Estoy interpretándola como la persona que no deja su forma de ser para de hacer que otros se sientan cómodos”, agregó. “Algunos espectadores piensan que es grosera, pero creo que es simplemente porque no muestra muchos gestos amables. Cuando la gente no se siente a gusto con ella, revelan sus tics y verdades”.

La nueva temporada de Secretos y mentiras está compuesta por 10 episodios, que llevarán al límite de la intriga a una nueva historia criminal.

