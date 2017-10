Sasha Campbell participará en programa de Discovery Home & Health

A Sasha Campbell siempre la relacionamos con micrófonos, reportajes o detrás de cámaras. Sin embargo, a partir del 17 de octubre podremos conocer un nuevo ingrediente en su vida: sus habilidades de cocinera. La periodista y cantante será una de las concursantes del programa de Discovery Home & Health A fuego rápido.

La participación de Campbell se dio de la manera más casual posible: ella vio el anuncio en Facebook sobre un casting para participar en un programa de cocina.

"A mí siempre me ha gustado cocinar, mi mamá hace mucho años tuvo un restaurante, como buena tradición negra nos chineamos alrededor de la cocina; sin embargo, nunca he recibido el curso de cocina, yo amo cocinarle a la gente. Cocino para mí y para mi hija y decoro todo bonito. Al ver ese anuncio le dije a mi amiga Rocío Sáenz que participáramos, pues ella tiene un blog de comida hecha en Costa Rica", contó.

La cantante, que pondrá el sazón caribeño en A fuego rápido, dice que el platillo que prepararon en el video fue un salmón en leche de coco, cerca de dos meses después, las llamaron y dijeron que serían parte del programa.

"No creí que me fueran a llamar, creí que iban a pedir conocimientos en gastronomía. Fue una experiencia muy linda y de muchos nervios al ver ese montón de cuchillos (risas). Esto me parece una experiencia maravillosa, yo soy fanática de programas de cocina, me pareció una experiencia impresionante", dijo.

La presentadora de Costa Rica suena así, programa musical de canal 13, reveló que ya hizo la grabación, en México, del programa en el que participará.

"Fue precioso ver aquel estudio inmenso, la comida, las cocinas, el horno que se enciende como mágico. Fue una gran vivencia, fue salirse del área de confort, lo difruté montones", detalló.

Con esta nueva experiencia, la cantante de 40 años, dice que se aviva su sueño de abrir un restaurante con música en vivo.

"Otro de mis sueños sería poder conducir un programa de cocina. Mi sueño original fue imaginarme en un restaurante con comida caribeña de diferentes sitios: los lugares se conocen a través de la comida", expresó.

Lea en próximas horas detalles de las otras cuatro parejas concursantes en el dinámico programa de cocina.