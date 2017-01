‘Santa Clarita Diet’: Las ventajas de la carne roja

TELEGUÍA RECOMIENDA

Sheila y Joel son un matrimonio de postal: blancos, urbanos, atractivos, de dientes perfectos y sonrisa espontánea. Entre ellos el amor es sincero, divertido, ingenioso. En su relación las dificultades son en realidad oportunidades de mejora. Por eso, el que ella se convierta en un muerto viviente es solo un detalle. Un detallito.

Sheila está muerta y a la vez está viva. Oficialmente se le podría considerar difunda y sin embargo la simpática rubia sigue funcionando como un ser humano (casi) normal: para ser un zombi, hay que reconocerle que se ve muy bien.

A diferencia de los otros muertos caminantes que hemos visto en tantas otras oportunidades, Sheila no parece cadáver ambulante. No perdió facultades mentales, no entró en descomposición, no camina de modo torpe ni emite sonidos guturales. De no ser por su descontrolado gusto por la carne humana, Sheila seguiría siendo la misma.

Carga proteínica. Santa Clarita Diet es la nueva serie de Netflix que nos lleva dentro de la casa de Sheila y Joel Hammond, pareja de agentes de bienes raíces radicada en la californiana comunidad de Santa Clarita. Ellos son interpretados por dos actores de sólida trayectoria cinematográfica, como son Drew Barrymore y Timothy Olyphant.

La participación de Barrymore ha generado altas expectativas hacia la serie, cuyos primeros 13 capítulos se pondrán en la plataforma de streaming este viernes 3 de febrero. Ella se suma a la creciente lista de estrellas de cine que hacen espacio en sus agendas para estelarizar proyectos televisivos, atraídas por las buenas condiciones que empleadores como Netflix les sirven en bandeja.

Para Drew esta será su primera serie como protagonista, tras una carrera a la vista del público desde la pantalla grande. Descendiente de una familia de actores y celebridades, la vimos crecer, caer y levantarse a lo largo de sus 41 años. Desde la niña adorable y gritona de E.T. hasta la productora y estrella de éxitos de taquilla como Los Ángeles de Charlie , Barrymore ha hecho tanto en el cine que bien puede darse ahora la licencia de divertirse un rato con las posibilidades del binge-watching.

Si bien no tiene un cartel tan impresionante como el de su coestrella, Timothy Olyphant no es ningún desconocido. Aunque el cine le ha recibido de buena gana, el actor hizo nombre desde la televisión, primero en el drama de vaqueros de HBO Deadwood y luego su rol estelar en la multipremiada serie de FX Justified , que le valió una nominación al Emmy como mejor actor dramático.

Tanto Barrymore como Olyphant son también productores ejecutivos de Santa Clarita Diet , lo que indica que su vínculo con la serie va para largo.

El elenco de la serie se completa con muchos otros rostros hollywoodenses reconocidos en papeles de reparto. Entre aquellos fácilmente reconocibles están Ricardo Chavira ( Desperate Housewives ); Nathan Fillion ( Castle ), y Patton Oswalt ( Agents of S.H.I.E.L.D. ).

La joven actriz australiana Liv Hewson completará el hogar de los Hammond como Abby, la hija cuya vida también se ve trastornada por los nuevos hábitos alimenticios de su madre.

Risas incorrectas. Santa Clarita Diet es una serie de humor negro, lo que de cierto modo valida el reírse de situaciones macabras y sangrientas. ¿Incorrecto? Sin duda.

Y es que al convertirse Sheila en un ser solo capaz de saciarse con la carne de otros seres humanos, la familia entera se mete en todo tipo de planes disparatados para procurarle el alimento sin desbaratar la fachada de “normalidad” y de que aquí no pasa nada.

Joel, esposo abnegado, no pierde de vista que lo primero para él siempre será el bienestar de su amada, sin importar lo que ello implique. Sin duda que alguien tendrá que morir para que Sheila siga “viva”, así que su marido procurará que los favorecidos para integrarse al menú sean tipos despreciables y cuya muerte parezca un bien para la comunidad.

¿Es posible reírse a la vista de cubetas de sangre y cuerpos desmembrados? Netflix cree que sí, y por eso la adorable Drew Barrymore hace su mejor esfuerzo para convencernos de que el batido proteínico que toma mientras trota por el vecindario es una delicia.

Ya antes hemos visto planteamientos similares en televisión, con parejas urbanas que son sacudidas de la rutina tras verse involucradas en situaciones moralmente incompatibles con su anterior estilo de vida. Claro ejemplo son Alison y Donnie en Orphan Black , que revitalizan su relación luego de verse envueltos en distintas tramas criminales (y enterrar a un muerto en su cochera).

Santa Clarita Diet se vale de referencias que ya hemos visto en otros programas, mezclando a su antojo elementos visuales de Dexter , Desperate Housewives y Breaking Bad . La fe depositada en la serie por Netflix es fuerte, y se esperaría que la compañía busque colocarla dentro de sus producciones insignia, al lado de House of Cards y Orange is the New Black .

Con una dieta cargada de proteínas, Netlix vuelve a servir la mesa. Lo sentimos por los veganos.

Véalo. Viernes 3 de febrero. Netflix











