Ryan Hamilton: Humor que se aparta de la vía fácil

Para subir a una tarima de stand-up comedy y arrebatar carcajadas entre el público, no es necesario hablar de sexo, emplear vocabulario soez o hacer bromas ofensivas.

Esa es, en parte, la clave del éxito del comediante Ryan Hamilton, quien se define a sí mismo como el “hijo ilegítimo de Jerry (Seinfeld) y Elaine”.

Su particular modo de hacer reír llegará a Netflix como un gran cierre para el mes de agosto, con su show Happy Face.

El espectáculo fue grabado el 13 de mayo pasado en The Kaye Playhouse, en Hunter College.

Hamilton fue seleccionado por la revista Rolling Stone como uno de los cinco comediantes imperdibles del 2012. Además, ha aparecido en The Late Show with Stephen Colbert , The Late Late Show y Conan .

En el 2011 ganó el Great American Comedy Festival y actualmente es uno de los comediantes regulares del festival Just For Laughs.

Véalo: Martes 29 de agosto, Netflix