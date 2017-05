‘Run Coyote Run’: La sátira que vive en la migración

TELEGUÍA RECOMIENDA

¿Se vale hacer comedia de la desgracia ajena? ¿Qué poder tiene la risa para llamar a la reflexión sobre problemáticas que afectan a millones de latinoamericanos?

El cineasta mexicano Gustavo Loza se cansó de ver historias sobre migración y tráfico hacia Estados Unidos siempre abordadas desde el drama y la tragedia, siempre con el mismo tono.

Para el también creador de la serie Los héroes del norte , la sátira es una poderosa herramienta para batir emociones desde el entretenimiento, y justamente eso es lo que pretende con su nueva serie: Run Coyote Run. Esta es la primera producción original latinoamericana de la FX y se estrenará el próximo 8 de mayo.

Sus intenciones siempre las tuvo claras durante los cinco años que estuvo en negociaciones con la cadena: quería hacer algo diferente desde los ojos de quienes deben dejar su país.

Durante su viaje de exploración, las palabras de un migrante lo marcaron y se quedaron en su cabeza: “nosotros no dejamos a nuestra familia, tierra y casa por gusto, sino por necesidad; tener a la familia con uno es un lujo que sólo ustedes los ricos se dan”.

Siempre se explora el lado oscuro y el drama, dice Loza. Es por eso que ellos buscaron darle a vuelta al problema, sin dejar de hacerlo de una forma respetuosa y responsable.

“Estoy seguro de que podemos dar a conocer la misma problemática o situación sin tener que repetir las mismas fórmulas”, aseguró el director en una entrevista para Notimex, publicada en Terra. “Es más complicado hacer comedia, pero la risa es más poderosa, pues cura, hace repasar y pensar, que es un poco lo que pretendemos hacer con esta serie, no sólo pasar un momento cómico sino reflexionar sobre uno de los problemas más graves que tenemos en el país, que es el fenómeno migratorio”.

Dentro de la historia

Run Coyote Run inició su rodaje en agosto del año pasado y cuenta con locaciones en Naco, Sonora y Arizona. La producción tuvo el apoyo de Fox Network Group.

Las actuaciones están en manos de los actores Harold Torres (conocido por su papel como Andrés García en Norteado y de Chris en Ingobernable ) quien dará vida Gamaliel; Eivaut Rischen ( Simplemente María ), quien recreará a Morris; Paulina Gaitán ( Sin nombre ); Norma Angélica ( Hecho en China ); Armando Hernández ( Sr. Ávila ); Noé Hernández ( Miss Bala ); Pascacio López ( Trémulo ) y Nacho Guadalupe ( La misma luna ).

La trama de la serie se centra en dos amigos, Morris (estadounidense) y Gamalier (mexicano) que crean juntos una agencia de viajes un poco diferente a las convencionales. Ya que en su adolescencia fracasaron en su sueño de convertirse en beisbolistas profesionales, y al reencontrarse 20 años después, planean una empresa para pasar migrantes a Estados Unidos.

“Ellos crean un negocio que llamarán ‘Agencia de turismo de aventura’ denominada ‘Run coyote Run’, y el eslogan es: ‘Pasas porque pasas’”, detalló el cineasta en la entrevista. ‘Morris’, que se ha convertido en homeless (vagabundo) y Gamalier, que trabaja de pollero con un tío, deciden independizarse y ayudarse entre sí, por lo que les parece buena idea hacer un negocio internacional”.

Aunque su sueño de tener un equipo profesional fallece, ambos forman un equipo amateur en la frontera con la ayuda de todo su clan.

“El tema se trata en tono de comedia, normalmente no se ha tocado un argumento tan fuerte e importante para los mexicanos en esa línea”, expresó Loza. A pesar del riesgo que representaba, su convicción fue más fuerte y la serie se verá en pantalla chica a parir de esta semana.

Para la realización de esta historia, necesitaron replicar el muro que divide la frontera para grabar sin problemas del lado de Naco, en Sonora, México.

“No es tan fácil filmar en ambas partes debido al tema de la migra, tendremos que buscar nuestras maneras, vamos a construir nuestra barda, ya está considerado en el presupuesto, es muy difícil filmar del otro lado, los 'gringos' no te permiten muchas cosas”, dice Loza. “Los planos abiertos serán obviamente la barda que divide a México de Estados Unidos en el desierto, pero haremos una de un par de metros para trabajar tranquilamente de nuestro lado en cuestiones de producción”.

Manos a la obra

En cada uno de los 13 capítulos de una hora de duración, una historia diferente llevará el hilo de la ficción.

Se conocerá al boxeador que quiere triunfar en Las Vegas, a una mujer que va en búsqueda de su esposo que después de un año de su partida dejó de comunicarse con su familia, al hijo de un dictador africano, a un fanático que quiere ir a explotar la Casa Blanca. “Pasan tantas cosas en la frontera que a veces uno se queda corto”, dice el director en un video promocional de la serie.

Todos los personajes cuentan con su propio trasfondo social y económico, y con cada uno se busca, sobre todo, tener implícita la crítica.

Tanto Gamaliel como Morris son claros en su filosofía: no buscan dinero, sino una causa que apoyar. “Dos tipos que pareciera que se llevarían mal, que se matarían el uno al otro, son amigos muy verdaderos que darían la vida el uno por el otro”, asegura el actor Harold Torres, quien recientemente participó para la mega producción de Netflix Ingobernable .

Para el actor europeo Eivaut Rischen, co-protagonista, esta serie va mucho más allá que la clásica historia de latinos en búsqueda del sueño americano que estamos acostumbrados a ver. “Es una historia de contrastes. De perseguir sueños, de lograr sueños”, expresó. “De un pueblo que está en la mera frontera entre México y Estados Unidos. Aunque solo hay un metro de diferencia entre ellos, es un mundo de diferencia”.

Cercanía con la realidad

La producción mexico-estadounidense está a cargo de Adicta Films, productora de Loza, y Alebrije, de la productora mexicana Mónica Lozano (con quien realizó anteriormente la cinta ¿Qué culpa tiene el niño? ).

El productor aseguró que para darle forma a sus personajes viajó en varias ocasiones a la frontera.

“Al conocer esta realidad de la zona y darme cuenta que de pronto estás en un lugar en donde aparentemente no pasa absolutamente nada, un pequeño poblado de no más de quince calles, en el que pasan muchísimas cosas, más de lo que podemos imaginar; temas de tráfico de drogas, de gente, de todo, me pareció muy interesante”, expresó. “Tuve la oportunidad de documentar muchos casos, estuve en contacto con ‘polleros’, con migrantes, con narcotraficantes, con el Ejército, para tener herramientas y distintos puntos de vista en torno al problema, porque al final no existe tanta diferencia entre tráfico de gente, de armas o de drogas. Al final es tráfico y allá alguna gente se dedica a eso”.

De hecho, para grabar la serie, Gustavo Loza tuvo que tratar con narcotraficantes durante el proceso. Los miembros del crimen organizado se han apoderado y gobiernan ese pueblo fronterizo con Estados Unidos y ellos entraron en su terreno.

“Estaban encima de nosotros todo el tiempo, les teníamos que pedir permiso, sentarlos con nosotros y sonreír, porque al final es su tierra y ellos mandan ahí, y si no, vete de aquí y no hagas nada”, compartió Loza a la Agencia Reforma.

El mexicano explicó que antes, la zona de Naco era popular por su gran tránsito de migrantes, sin embargo, la delincuencia ha generado la disminución del flujo de quienes buscan cruzar la frontera hacia el norte.

“Ahora que llegamos fue mucho mejor para nosotros, todo mucho más tranquilo, menos gente. Los narcos trabajan de lunes a viernes y les dijeron: ‘No nos calienten la zona, váyanse pa’ allá’ y corrieron a todos los migrantes y ‘polleros’ a otros pueblos”, aseguró. “Ahora sólo pasan los migrantes sábados y domingos, que es cuando descansan los narcos”.

Durante las seis semanas en que la producción permaneció en Naco, la relación con los traficantes de drogas fue inevitable. Aún así, admite que contaron con el apoyo de los habitantes del lugar para la grabación del proyecto.

Run Coyote Run propone mirar la migración con otros ojos: algo riesgoso de hacer, pero sobre todo, algo que nos emociona cada vez que lo encontramos: un abordaje diferente.

