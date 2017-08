Roxana Zúñiga, directora de los noticieros de Repretel, se pensionará el 29 de setiembre

La periodista Roxana Zúñiga se acogerá a su pensión a partir del viernes 29 de setiembre, anunció este jueves el presidente de Repretel, Fernando Contreras.

Zúñiga ingresó a la televisora de La Uruca el 1.° de noviembre de 1996 con el objetivo de darle forma a Noticias Repretel, programa de canal 6 que fundó y que puso al aire el 19 de enero de 1998.

De los casi 20 años que suma al aire Noticias Repretel, Roxana Zúñiga estuvo a la cabeza 16. Entre el 2006 y 2010 se dedicó a ofrecer unas asesorías internacionales encargadas por Repretel.

El 26 de febrero del 2016, la comunicadora asumió como Directora de Prensa de la empresa, teniendo a su cargo tanto el noticiero de canal 6 como NC Once, de canal 11, en respuesta a la fusión de las redacciones de la compañía televisiva.

"El retiro de doña Roxana es una sensible pérdida para Repretel y para quienes formamos parte de esta empresa. Le deseamos lo mejor para esta nueva etapa de su vida, agradeciéndole sus valiosos aportes durante los 22 años que laboró con nosotros", manifestó Fernando Contreras, mediante un comunicado de prensa.

El directivo de Repretel indicó que la empresa anunciará oportunamente el nombre de la persona que sucederá a Zúñiga en el cargo.

Respecto a su salida, Roxana Zúñiga dijo a Viva que no fue una decisión precipitada ni fácil, y que responde a la necesidad de compartir más tiempo con su familia y de formarse profesionalmente en otras áreas como la fotografía y la panadería.

"Esta no fue una decisión sencilla ni fácil, para nada, porque Repretel es mi casa y Noticias Repretel es mi hijo profesional al que he dedicado los últimos 22 años de mi vida. La decisión no fue sencilla, pero en la vida todo tiene su momento y lugar y me llegó el momento de tomar la decisión de acogerme a una nueva etapa, en la que voy a desarrollar proyectos personales que por falta de tiempo no puede hacer. Quiero seguir estudiando, aprender disciplinas como la fotografía y la panadería y dedicarla mi familia buena parte de este tiempo", afirmó Zúñiga.

Continuó: "Ha sido una experiencia única, un viaje maravilloso y le agradezco a la empresa la oportunidad de haberme dado las responsabilidad de fundar y desarrollar un noticiero que queda robusto, firme y en muy altos niveles de rating. Es una satisfacción que quiero agradecer a la empresa y a todas las personas, periodistas, colaboradores y técnicos que me ayudaron a conseguir el objetivo de decir que salgo con la satisfacción del deber cumplido y la frente en alto".

Como líder de Noticias Repretel, Roxana Zúñiga siempre habló de los valores del equilibrio, la oportunidad y la veracidad en las noticias.

"Tenemos el deber de seguir haciendo un periodismo equilibrado, veraz y oportuno. Personalmente, es una gran satisfacción saber que el equipo encabezado por mí consiguió conservar y tener el noticiero 18 años al aire; es el récord de cualquier noticiero de esta corporación (Repretel)", afirmó a Viva a inicios del 2016 cuando festejó los 18 años de Noticias Repretel.

En ese mismo año, la periodista también afirmó que, si bien los niveles de audiencia son variables importantes en televisión, lo era más la consolidación de noticieros y del periodismo televisivo en el país.

"Hay épocas o situaciones que hacen que uno esté arriba o abajo en el rating. Sin embargo, eso no es lo más importante, sino que Costa Rica tiene consolidados unos dos o tres noticieros que tratan de hacer su mejor esfuerzo en una pelea limpia, con la idea de cambiar el periodismo televisivo costarricense. Yo agradezco a quienes nos favorecen con su sintonía", comentó Zúñiga en el 2016.

En 1991 y 2003, Roxana Zúñiga fue homenajeada con el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez, primero por su trabajo como directora de la desaparecida revista Rumbo y, posteriormente como encargada de Noticias Repretel.