Regocijémonos: Louis C. K. volvió, esta vez, a Netflix

La vida es buena: Louis C. K., quizás el comediante más exitoso de la actualidad, presenta un nuevo especial de stand up , el primero tras un silencio de dos años. ¡Celebremos!

2017 es el primero de dos especiales que Netflix lanzará al mercado en su plataforma durante este año.

“Louis ha sido una de las voces de comedia más innovadoras en esta nueva era del stand up ”, dijo, a través de un comunicado de prensa, Ted Sarandos, jefe de contenido de Netflix. “También ha sido un líder de opinión el negocio de la comedia. Nos hemos maravillado por su creatividad y su habilidad para innovar cómica y comercialmente, y nos emociona presentar sus especiales nuevos a través de Netflix”.

Dicho de otra forma: Louis está en el Olimpo de la comedia y somos dichosos de vivir en su época. Ha ganado seis premios Emmy –suma, también, 30 nominaciones–; ha trabajado en varias series trascendentales como Horace and Pete y, por supuesto, Louie; y fue el primer comediante en llenar hasta el tope el legendario Madison Square Garden, de Nueva York, como parte de la misma gira, lo que ocurrió en enero del 2015; el tercero de esos shows se vendió como un podcast a través de su sitio web, y le mereció el Grammy por mejor álbum de comedia en el 2016.

Sus especiales de comedia más recientes – Louis C. K. Live at the Beacon Theater , del 2011, y Louis C. K. Live from the Comedy Store , del 2015– se publicaron en su sitio web y se vendieron directamente al público, algo que ningún otro comediante había hecho hasta entonces; fue una movida exitosa, y Louis donó parte de sus ganancias a la caridad. En el 2016, Louis volvió a romper su propio récord: llenó el Madison Square Garden en cinco fechas del mismo tour , así como otros estadios en Estados Unidos.

Del nuevo especial poco se sabe. El tráiler publicado por Netflix no adelanta ni un solo chiste. Netflix, sin embargo, sí reveló que “para combatir el clima político de estos días, necesitamos más risas. Este especial muestra al comediante encontrando humor en temas tabú de los que poco suele hablarse, como el aborto, el suicidio y el racismo”.

Todo lo anterior, por supuesto, no son más que consecuencias y no causas: Louis es exitoso porque muchísima gente lo encuentra monumentalmente gracioso, brillante y creativo. Pero, ¿qué hace Louis para generar semejante adoración de parte de todos sus fanáticos?

Ni Louis perdonaría este cliché: hay que verlo para entender.

Véalo. Martes 4 de abril. Netflix











