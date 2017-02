‘Revenge Body with Khloé Kardashian’: Esta es una dulce venganza

TELEGUÍA RECOMIENDA

Luego de separarse de Lamar Odom, Khloé Kardashian perdió su camino, según ella lo ha confesado. Reencontrarse consigo misma y recuperar su autoestima no resultó fácil, pero lo logró gracias al apoyo de su familia y de sus fanáticos.

El darse cuenta que no era la primera ni la única persona que atravesaba una separación difícil, la hizo plantearse la posibilidad de ayudar a quienes no han logrado superar estos obstáculos. Fue así como planeó el proyecto Revenge Body with Khloé Kardashian.

El programa, que se estrena este martes 14 de febrero, a las 10 p. m. por canal E!, pretende generar un total y verdadero cambio de imagen externo e interno. En cada episodio, Khloé ayudará a dos personas a ganar la confianza y el control sobre sus vidas, con el propósito de transformarlas.

“Este programa se parece a mi propio viaje en la vida. Empecé a transformar mi estilo de vida, a convertirlo en uno más sano durante mi divorcio. Estaba atravesando algo que para mí era muy difícil, y que era que siempre recurría a un estilo de vida nocivo, comiendo de más y bebiendo de más, y no tenía una buena válvula de escape”, declaró la Kardashian en una entrevista cedida por el canal E!

A lo largo de esta primera temporada, el programa revelará la historia de distintas personas, que buscan salir de esa “oscuridad” en la que se encuentran. Kardashian se encargó de escoger a cada uno de los participantes.

“Tengo una persona que vio a su padre ahogarse frente a sus ojos; tengo a alguien que fue violada y luego de esa experiencia traumática aumentó de peso. Tengo gente que fue maltratada en la escuela secundaria y otros que están pasando por un divorcio”, comentó Kardashian.

Desde su punto de vista, y es algo que espera compartir con todo su público, es indispensable contar con un “equipo de apoyo” siempre en la vida. Para ella, su familia, en especial sus hermanas, resultaron vitales para superar su ruptura matrimonial.

“ Revenge Body no tiene que ver solo con el cuerpo, tiene que ver con fortalecerse mentalmente. Este programa es mente, cuerpo y alma. Y no es que la gente baje treinta kilos en treinta días. Se trata de encontrar la propia fortaleza interna, de encontrar al enemigo y conquistarlo”, explicó.

La filosofía de Khloé Kardashian es sencilla: “la mejor venganza es verse y sentirse lo mejor posible”. Esa es el principal aprendizaje que le dejará a cada uno de los participantes que acepten el reto de participar en el show .

Al menos esta “venganza” sí dejará un muy buen sabor de boca.

Véalo. Martes 14 de febrero. E! 10:00 P.M.











