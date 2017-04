Repretel ficha a Tigre Tony como presentador de 'Guerreros' en programa radial en vivo

Producción llegará a canal 11 en mayo

Tony El Tigre Bertarioni hará dupla con Ítalo Marenco para conducir Guerreros, el programa que Repretel estrenará en mayo por canal 11.

El fichaje del locutor se dio de una forma inusual este lunes, luego de que Gastón Carrera, Director de Contenidos y Productor General de Repretel, le ofreciera "en vivo" retornar a la televisora como presentador del programa de competencias.

"(...) Estoy buscando a un hombre que haga dupla con Ítalo, alguien así como El Tigre, que tenga esa experiencia. Es más en este momento te hago una propuesta a ver qué te parece. ¡Véngase a trabajar en este nuevo proyecto!", le dijo Carrera a Bertarioni durante la emisión de este lunes del programa radial de espectáculos La roncha, donde trabaja el expresentador de Intrusos junto a Edgardo Camacho.

"Me parece bien. Diay, sí. Está bien. Me agarra frío, pero qué bueno. Muchas gracias por la propuesta y vamos a conversar", respondió Bertarioni al aire.

Al finalizar el programa Viva consultó al locutor sobre la propuesta, de la que dijo aceptó, por lo que Bertarioni es, oficialmente, el otro presentador de Guerreros.

El tigre regresará a Repretel casi siete meses después del cierre de Intrusos, producción en la que se desempeñó como uno de los presentadores.

"Cuando salí de Intrusos me dije que no iba a buscar nada en televisión y que si salía algo era porque Dios me lo quería dar. No busqué nada, pero llegó. Estos formatos de competencias los conozco porque le hacía los tiempos libres a Kiko (Federico Robles) y a Ítalo (ambos expresentadores de Combate), los he seguido y me gustan mucho", dijo Bertarioni a este diario.

ADEMÁS:'Intrusos' sale del aire este viernes 30 de setiembre, anuncia Repretel

Por su parte, Gastón Carrera, dijo que la televisora eligió a Bertarioni por la pasión que le imprime a la narración de competencias, así como la buena empatía que logrará con Ítalo Marenco, el otro conductor de Guerreros.

"El Tigre se entiende perfectamente con Ítalo. Queremos, por el nivel de esfuerzo de los juegos, a alguien que no solamente anime sino que también narre y a él lo he escuchado en las fiestas de Zapote, por ejemplo, y es un narrador emotivo", explicó Carrera.

Según el vocero de Repretel, la pareja aportará lo necesario para cumplir con el fin del programa: entretener. "Ítalo aportará locura y diversión; y El tigre también, pero cuenta con ese aporte en la parte narrativa", afirmó Gastón Carrera.

Con la incorporación de Bertarioni como presentador del programa, Guerreros completó a su elenco y descuenta días para salir al aire, a las 7 p. m. por canal 11.

"Los 12 chicos ya están contratados. Todos son atletas que el público conocerá hasta el día en que el programa salga al aire", indicó Carrera, quien de seguida informó que la construcción del estudio avanza a buen paso.

LEA TAMBIÉN:'Guerreros': el programa que Repretel estrenará en mayo por canal 11

El pasado 7 de abril, Gastón Carrera confirmó en exclusiva a Viva el nombre y la dinámica de la producción, que reemplazará en la pantalla a programas como Batalla de talentos y Contámelo todo.

"Es un programa pensado en la familia costarricense en el que priman las pruebas de competencia. Se ha hecho un casting de solo muchachos deportistas. Lo que queremos es que la gente vea noche tras noche competencias sanas y esperamos que los muchachos respondan a esos requerimientos", indicó Carrera en aquel momento.

Guerreros dividirá a sus 12 competidores en dos equipos (uno rojo y otro verde) para que enfrenten pruebas físicas, algunas como grupo y otras personales. Debido a que las pruebas son de alto impacto físico, todos los competidores son deportistas.

En el grupo hay atletas vinculados a deportes como el ciclismo, el crossfit, triatlonistas, jugadores de voleibol y de fútbol americano, patinadores, futbolistas y de las artes marciales mixtas.











Comparta este artículo Entretenimiento Repretel ficha a Tigre Tony como presentador de 'Guerreros' en programa radial en vivo Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Repretel ficha a Tigre Tony como presentador de 'Guerreros' en programa radial en vivo Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.