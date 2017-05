Recomendaciones musicales: Mar Villareal, Jeren, Kendo, Vicente García y The Beatles

TELEGUÍA RECOMIENDA

Mar Villareal, Jeren, Kendo– Made in Costa Rica (2017)

Los Dj nacionales Jeren y Kendo, junto a la cantante Mar Villareal, se aventuraron a realizar un nuevo concepto de música reggae con estilo tico. El disco Made in Costa Rica se grabó con músicos en vivo, y presenta las composiciones de la joven artista, acompañada por grandes instrumentistas y el sello de producción de Jeren y Kendo. Está disponible en plataformas digitales.

Vicente García– A la mar (2017)

Como un homenaje a la música y a los ritmos tradicionales de su país, República Dominicana, es que el joven Vicente García presenta este álbum conceptual. Está cargado con fusiones de sonidos que identifican a la perfección al Caribe, y que muestra una pincelada de la gran historia artística del lugar. García se hizo acompañar en la producción por Eduardo Cabra, exintegrante de Calle 13.

The Beatles– Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)

El más emblemático de los álbumes de los Cuatro de Liverpool vio la luz el 1. ° de junio de 1967. La obra fue una aventura musical para el cuarteto, ya que propusieron diferentes géneros a los que estaban acostumbrados. De este disco saltan a la memoria grandes sencillos, entre los que destacan Lucy In The Sky With Diamonds , With A Little Help From My Friends , When I’m 64 y Lovely Rita.