Recomendaciones musicales: Romeo Santos, Pink Floyd y música electrónica tica

El internacional Romeo Santos – Golden (2017)

El Rey de la Bachata está de vuelta con nuevos temas para bailar y llorar (a veces los dos al mismo tiempo). Golden debutó entre los primeros 10 lugares de la lista Billboard 200, y con las mejores ventas que haya tenido un álbum latino en los últimos tres años. La última persona que logró tal cosa, fue el mismo Romeo, con su exitoso Fórmula: Vol. 2 . Golden incluye colaboraciones con Nicky Jam, Daddy Yankee, Julio Iglesias y Swizz Beatz.

Varias – Juegos ambiguos (2017)

La primera compilación del sello Pink Matter Dark Noise reúne a cinco artistas que producen música en Costa Rica con herramientas electrónicos. Desde el pop melancólico de Bengalas y hasta la experimentación confrontativa de Rompiste mis flores, el compilado ofrece una pincelada de la producción de música independiente. En este compilado no hay desperdicio, los cinco temas están dispuestos para escucharse una y otra vez.

<a href="http://pinkmatterdarknoise.bandcamp.com/album/juegos-ambiguos-vol-1" >Juegos Ambiguos, vol. 1 by Pink Matter Dark Noise</a>

El de aniversario: Pink Floyd – The Piper at the Gates of Dawn (1967)

El debut de una de las bandas más influyentes del siglo XX queda, en muchas ocasiones, a la sombra de obras más populares como Dark Side of the Moon o The Wall . Sin la experimentación sonora del grupo –como en Interstellar Overdrive– y sin las letras existenciales de Syd Barrett –como en Chapter 24 –, Pink Floyd nunca habría estallado como un referente de la psicodelia y el rock progresivo.