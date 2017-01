Recomendaciones musicales: Fleetwood Mac, Camelolloide y The xx

Cada semana, nuestro equipo de la Mesa de Entretenimiento recomienda en la revista Teleguía discos nuevos, locales y clásicos. Estos son los tres del 22 de enero del 2017.

Fleetwood Mac – Rumours (1977)

Hace algunos años, Rumours dejó de ser solamente el álbum mejor vendido del grupo Fleetwood Mac (40 millones de copias en 40 años). Marcado por la separación de dos parejas dentro de la banda, el disco habla de momentos difíciles con un sonido muy rebelde para ser pop y muy roquero para ser pop. El 4 de febrero, el mundo celebrará cuatro décadas de la publicación de temas clásicos como Dreams y Go Your Own Way.

Camelolloide – Vol.2 Aguas de fruta tropica l (2017)

Dicen que las segundas partes no son buenas, pero el grupo nacional Camelolloide derribó el mito. En Volumen 2 , el quinteto de Sarchí, Alajuela, se aparta del sonido de rock desenfrenado de Volumen 1 (2016) , aunque mantiene su inspiración central: las mujeres. El grupo mantiene sus influencias de blues y demuestran que siguen jóvenes y sedientos: solo las aguas tropicales los tranquilizan y los ayudan a explicarse.

The xx – I See You (2017)

Para un grupo asociado con música melancólica, el álbum I See You es una sorpresa en la carrera de The xx por sus ritmos animados. Sin embargo, el sonido engaña: escribieron las letras más tristes de su carrera. El trío británico reunió en su tercer disco sus experiencias despidiendo familiares, sus rencillas internas e, incluso, el alcoholismo de uno de sus miembros; todo entre sonidos pop animado que camuflan el contenido e invitan a bailar.