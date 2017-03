Recomendaciones musicales: Fey, Dannii Minogue y Moenia

Cada semana, nuestro equipo de la Mesa de Entretenimiento recomienda en la revista Teleguía discos nuevos, locales y clásicos. Estos son los tres del 5 de marzo del 2017

Fey - La fuerza del destino (2004)

Fue un gran escándalo: cómo se atrevía aquella chiquilla mexicana que interpretaba Media naranja, Gatos en el balcón y Azúcar amargo hacerle un homenaje a Mecano. Aunque la crítica la despedazó y hasta se burló de Fey, el disco alcanzó una gran aprobación y logró que una nueva generación conocieran los éxitos del grupo español. Si deja de lado los prejuicios y escucha el disco con cuidado, se dará cuenta de que todas las piezas tiene muy buenos arreglos electrónicos en la melosa voz de Fey; incluso, esta producción es mil veces mejor que Me cuesta tanto olvidarte, otro homenaje a esa banda producido por Aleks Syntek con la voz de Ana Torroja.

Dannii Minogue - Neon Nights (2004)

Competir contra la popularidad de la australiana Kylie Minogue no es nada fácil, y menos si se es la hermana menor. Esa fue una de las razones por la que Dannii Minogue nunca logró despegar en América, a pesar de tener discazos como Neon Nights , una producción que, en su momento, tuvo críticas muy favorables en Europa y que refresca la música de los 80. Si no lo cree, solo escuche los sencillos: I Begin to Wonder y Don't Want to Lose this Feeling. ¡Se van sorprender!

Moenia - Stereohits (2005)

Para los que añoran, disfrutan y saborean la música en español de los 80, este disco no puede faltar en su playlist . Una de las producciones más exitosas del grupo mexicano Moenia fue, precisamente, esta: un homenaje a los artistas que en esa década los escuchábamos en las radios con perilla. Los arreglos electropop de Ni tu ni nadie (Alaska y Dinarama), Tren al sur (Los Prisioneros) y Ay que pesado (Mecano), entre otros, son excepcionales.